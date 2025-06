ARTE-Streamingtipps im Juli

ARTE G.E.I.E.

KINO | SERIEN

Marion Cotillard - Filmreihe

Schwerpunkt | Ab dem 1. Juli auf arte.tv und ab 2. Juli auf ARTE

ARTE widmet Marion Cotillard in diesem Sommer einen Schwerpunkt mit Filmen, in denen die französische Schauspielerin mitgewirkt hat. Auf arte.tv sind ab dem 1. Juli vier Web Only Filme abrufbar, darunter das Sozialdrama " Zwei Tage, eine Nacht", " The Immigrant" und das Melodram " Bruder und Schwester". Ergänzt wird das Programm durch den Web Only Musicalfilm " Annette" mit Marion Cotillard und Adam Driver in den Hauptrollen.

Das Attentat - Geheimoperation Belgrad

Online First Serie | Ab dem 17. Juli auf arte.tv und am 24. und 31. Juli auf ARTE

Belgrad, 2003. Als der serbische Premierminister Zoran Dindic ermordet wird, droht das Land im Chaos zu versinken. Daraufhin verhängen die Behörden den Ausnahmezustand. Im Rahmen einer großangelegten Polizeioperation folgt eine beispiellose Verhaftungswelle. Doch die Verstrickungen zwischen Sicherheitsbehörden und organisiertem Verbrechen sind zahlreich und schwer zu durchdringen.

Liv - Leben, Tod und alles dazwischen - Staffel 1-5

Web Only Serie (OmU) I Staffel 1-3 ab 18. Juli und bis 13. März 2026 auf arte.tv | Staffel 4 & 5 ab 25. Juli und bis 13. März 2026 auf arte.tv

Die drei Geschwister Ingrid, Tobias und Henrik arbeiten für ein Krankenhaus in Tromsø. Ihr Alltag wird auf den Kopf gestellt, als die Spitzenchirurgin Ingrid beschließt, ihr Berufsleben aufzugeben und mit ihrer Familie ans Meer zu ziehen. Die norwegische Dramaserie "Liv - Leben, Tod und alles Dazwischen" zeichnet mit Liebe zum Detail die Aufs und Abs einer uneinheitlichen Familie.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Im Innern des Mossad - Israels Agenten erzählen

Online First Dokumentarfilm | Ab jetzt auf arte.tv und am 1. Juli auf ARTE

Israels Mossad gilt als bestinformierter Geheimdienst der Welt und operativer Arm der israelischen Regierung. Auch die präzise Vorbereitung der Angriffe auf den Iran trägt seine Handschrift. Er wurde als Organisation gegründet, die so stark und effektiv sein sollte, um nicht nur den Staat Israel, sondern die Juden in aller Welt zu schützen. In dem Dokumentarfilm treten erstmals hochrangige Mossad-Agenten vor die Kamera und zeigen einen Blick hinter die Kulissen ihrer Arbeit in der Schattenwelt des Geheimdienstes.

Die Rechte Gefahr

Schwerpunkt | Ab dem 1. Juli auf arte.tv und am 8. Juli auf ARTE

Die rechte Gefahr ist längst kein Randphänomen mehr. Rassisten und Rechtsextremisten radikalisieren und bewaffnen sich, vernetzen sich global. So entsteht bei Mitgliedern, Mitläufern und Vordenkern der Eindruck, zu einem globalen Machtfaktor geworden zu sein. Neben der dreiteiligen Dokumentationsreihe " World White Hate" zeigt ARTE den Dokumenatfilm " White Man Walking" als Online First. Der Film erzählt die Geschichte eines weißen Journalisten, der mit einem Black-Lives-Matter-T-Shirt einmal quer durch die USA gelaufen ist - auf der Suche nach Solidarität und auf den Spuren des ganz alltäglichen Rassismus.

Poolgeschichten: Der Traum vom kühlen Nass

Online First Dokumentation | Ab dem 9. Juli auf arte.tv und am 10. Juli auf ARTE

Sommer, Sonne, Freibad - die Doku springt ein in die Geschichte des kühlen Nass, von den Römern über die ersten Badeschiffe in Paris, den ersten öffentlichen Badeanstalten in London und Berlin bis zu den öffentlichen Schwimmbädern und privaten Pools von heute.

POPKULTUR I MODE

Jeff Bridges und "The Dude" - Coole Aura, später Ruhm

Online First Dokumentation | Ab dem 13. Juli auf arte.tv und am 20. Juli auf ARTE

"The Dude", der 1998 von den Coen-Brüdern für ihren Film "The Big Lebowski" erdachte Antiheld, wird zur Ikone der Popkultur. Den damals bereits Ü-50-Schauspieler Jeff Bridges, bis dahin eher in Nebenrollen und Genrefilmen zu sehen, macht diese Filmfigur über Nacht zum Star. Porträt einer untypischen Spätzünder-Karriere.

Gucci - Luxus, Lust & Drama

Online First Dokumentation | Ab dem 23. Juli auf arte.tv und am 30. Juli auf ARTE

Die Luxusmarke Gucci mit dem berühmten Doppel-G steht bis heute für exklusive Materialien und innovativen Chic. Die Erfolgsstory des Familienimperiums, die ihren Anfang zu Beginn des 20. Jahrhunderts nimmt, ist geprägt von Machtkämpfen, Intrigen, Skandalen und sogar Mord. Die Dokumentation erzählt die spannende Saga der über 100 Jahre alten Traditionsmarke.

MUSIK

"They all came out to Montreux!" - Wie die Schweizer Riviera zur großen Bühne wurde

Online First Dokumentarfilm | Ab dem 30. Juli auf arte.tv und am 6. August auf ARTE

Der Dokumentarfilm erzählt die unglaubliche Geschichte des Montreux Jazz Festivals und seines Gründers, Claude Nobs! Letzterer hatte so gut wie keine Ahnung von der Musikbranche, als er 1967 die verschlafene Kleinstadt Montreux in ein Mekka für die größten internationalen Künstlerinnen und Künstler verwandelte.

ENTDECKUNG

Raubtiere und ihre Beute. Kampf ums Überleben

Online First Dokumentationsreihe | Ab dem 14. Juli auf arte.tv und ab 21. Juli auf ARTE

Die Doku-Reihe schaut Raubtieren bei der Jagd zu und enthüllt in faszinierenden Bildern die ausgefeilten Jagdtechniken von Löwen, Wölfen, Krokodilen, Geparden, Eisbären und Leoparden.

