Fürstentum Liechtenstein

Mitglieder in den Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein wiederbestellt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom Dienstag, 6. Mai 2025, zwei Wiederbestellungen in den Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein vorgenommen. Die Mitglieder Andrea Heutschi-Rhomberg und Jürgen Posch haben sich für eine zweite Amtsperiode von vier Jahren zur Verfügung gestellt.

Die zweite Mandatsperiode von Andrea Heutschi-Rhomberg beginnt am 12. Mai 2025, die von Jürgen Posch am 23. Juni 2025. Die Regierung dankt den wiederbestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, sich auch weiterhin in den Stiftungsrat einzubringen und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Der Stiftungsrat der Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein setzt sich somit aus Präsident Markus Bürgler und den Mitgliedern Andrea Heutschi-Rhomberg, Roman Jenal, Jürgen Posch und Martin Schädler zusammen.