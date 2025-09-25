Der Webauftritt des EuroAirport im neuen Look!

Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Der EuroAirport hat seinen Webauftritt einer umfassenden Erneuerung unterzogen: Das neue, moderne Design sorgt für eine benutzerfreundlichere Navigation und stellt mobile Endgeräte in den Mittelpunkt. Der Relaunch ist ein weiterer Schritt in der digitalen Weiterentwicklung des Flughafens und zielt darauf ab, den Besucherinnen und Besuchern ein noch besseres Online-Erlebnis zu bieten.

Der bisherige Webauftritt des EuroAirport hatte sich über die Jahre hinweg bewährt, dennoch war es Zeit für eine Modernisierung. Im neuen Design erstrahlt die Seite in frischen Farben und klaren Strukturen, die besonders auf die mobile Nutzung optimiert wurden. Der Mobile-First-Ansatz steht dabei im Fokus: Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer greifen über Smartphones und Tablets auf Informationen zu. Daher wurde die neue Website so konzipiert, dass sie auf allen Geräten – ob unterwegs oder am Desktop – eine intuitive Bedienung und schnelle Ladezeiten bietet.

Neben dem überarbeiteten Design wurde die Website mit neuen Funktionen und Inhalten ausgestattet, die gezielt auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind. Der technische Relaunch verbessert zudem die Ladegeschwindigkeit und erfüllt die Anforderungen an Barrierefreiheit und Datenschutz.

Stetige Weiterentwicklung

Der neue Webauftritt ist eine wichtige Etappe in der digitalen Entwicklung des Flughafens – und zugleich Ausgangspunkt für weitere Verbesserungen. Die Website wird kontinuierlich erweitert und den sich wandelnden Bedürfnissen angepasst. In den nächsten Ausbauschritten ist unter anderem ein modernes System für Online-Reservationen und Zahlungen geplant.

