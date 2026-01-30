Aktuelle Pressemeldung: Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer besucht Juice Technology

Juice Technology AG

Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer besucht Juice Technology

Brückenschlag zwischen Technologie und Politik

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, empfängt hochrangigen Besuch am Hauptsitz des Unternehmens: Gretchen Whitmer, seit 2019 Gouverneurin des US-Bundesstaates Michigan, besuchte im Anschluss an das Weltwirtschaftsforum in Davos ausgewählte Innovationsführer in der Schweiz – darunter auch die Schweizer Pionierin für mobile Ladetechnologien.

Im Zentrum des Treffens mit Juice-Gründer und CEO Christoph Erni stand der Austausch über portable Ladelösungen und die Perspektiven einer Intensivierung des Engagements in Nordamerika. Bereits vor fünf Jahren hat sich Juice mit einer eigenen Tochtergesellschaft in den USA etabliert. Unter der Marke J+ vertreibt das Unternehmen dort eine Geräteserie, die speziell auf das nordamerikanische Stromnetz zugeschnitten ist.

Michigan: Das Herz der US-Autoindustrie im Wandel

Michigan ist dabei ein Schlüsselmarkt: Der Bundesstaat mit rund zehn Millionen Einwohnern und einer Wirtschaftsleistung, die regelmässig unter den Top 15 der USA rangiert, gilt als Herz der amerikanischen Automobilindustrie. Mit General Motors, Ford und Stellantis (Chrysler) beheimatet Michigan die drei grössten US-Autohersteller. Gleichzeitig zählt der Staat zu den Vorreitern bei der Transformation hin zur Elektromobilität. Die Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber der regionalen Wirtschaft.

Gretchen Whitmer verfolgt seit Beginn ihrer Amtszeit eine konsequente E-Mobilitätsstrategie. Dazu gehören gezielte Förderprogramme für Arbeitsplätze in der EV-Branche ebenso wie die Umstellung der staatlichen Fahrzeugflotte auf emissionsfreie Antriebe – bis 2033 für leichte Nutzfahrzeuge und bis 2040 für mittelschwere und schwere Fahrzeuge.

Mobile Ladeinfrastruktur als Wegbereiter für die Transformation

Christoph Erni betont die besondere Rolle portabler Ladelösungen in diesem Transformationsprozess: „Juice ist Pionierin des mobilen Ladens. Mit unserer portablen Wallbox J+ BOOSTER 2 und der einzigartigen Adaptervielfalt kann man an praktisch jedem Stromanschluss laden – zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs. Unsere Geräte werden nicht umsonst als Schweizer Taschenmesser der Ladetechnik bezeichnet. Sie machen Elektromobilität sofort nutzbar, unter hohen Sicherheitsstandards, zu überschaubaren Kosten und ohne bauliche Massnahmen.“

„Im internationalen Forschungs- und Entwicklungszentrum von Juice in der Schweiz konnte ich mir persönlich ein Bild von der innovativen Ladetechnologie machen, die bereits in Michigan zum Einsatz kommt“, sagte Gouverneurin Whitmer. „Wir werden die Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern weiterhin pflegen, um Projekte und gut bezahlte Arbeitsplätze von Spitzenreitern in moderner Produktion und Mobilität nach Michigan zu holen. Unser Bundesstaat ist führend in Sachen Automobilkompetenz, Forschung und Entwicklung sowie industrielle Fertigung – und wir sind entschlossen, unsere Stärken als weltweit führender Standort im Bereich Mobilität weiter auszubauen.“

Der Besuch unterstreicht die hohe Bedeutung internationaler Partnerschaften im Mobilitätssektor. Für Juice eröffnet der Dialog mit Michigan – dem Epizentrum der US-Automobilindustrie – neue Perspektiven, insbesondere im Flottenumfeld von Verwaltung, Industrie und Gewerbe. Zugleich wird deutlich: Die Zukunft der Elektromobilität entsteht dort, wo innovative Pioniere, etablierte OEMs und eine engagierte politische Führung gemeinsam die Voraussetzungen für echten Wandel schaffen.

