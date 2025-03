Optty Pte Ltd

Optty ernennt erfahrenen Zahlungsverkehrsleiter Steven Ritchie zum amtierenden CEO während des strategischen Führungswechsels

Singapur, 11. März 2025 (ots/PRNewswire)

Optty™, ein führendes globales Unternehmen für Zahlungstechnologien mit Hauptsitz in Singapur, freut sich, seine Pläne zur Erweiterung seines Führungsteams bekannt zu geben, während es seine bedeutenden globalen Partnerschaften weiter ausbaut.

In Anbetracht des erheblichen kurzfristigen Wachstums der Pipeline und der neuen Produkteinführungen haben der Vorstand und der Gründer von Optty beschlossen, dass mit dem Eintritt von Optty in die Phase der Hyper-Skalierung der richtige Zeitpunkt für den Übergang von einem gründergeführten Unternehmen zu einer professionellen Managementteam-Struktur gekommen ist.

Die Gründerin von Optty , Natasha Zurnamer , folgt dem bewährten Weg vieler erfolgreicher Start-ups und wird ihre Rolle als CEO aufgeben und eine beratende, strategische und Direktoriumsfunktion übernehmen. Natasha wird zwar nicht mehr in der täglichen Geschäftsleitung von Optty tätig sein, sie bleibt jedoch eine wichtige Anteilseignerin und Fürsprecherin in dem Unternehmen , das sie mit aufgebaut hat. Die Optty-Familie ist unendlich dankbar für ihren Beitrag zur Gestaltung ihrer starken Vision, zum Aufbau von transformativen Partnerschaften und ihrer Unterstützung beim Aufbau der aufregenden Plattform von heute.

Das gesamte Führungsteam von Optty bleibt bestehen, sodass die Kontinuität in allen Geschäftsbereichen und bei der Erbringung von Dienstleistungen gewährleistet ist. Der Vorstand, Natasha und die Hauptinvestoren von Optty setzen weiterhin voll auf den Wachstumskurs von Optty und stellen sicher, dass das Unternehmen gut kapitalisiert ist, um die bedeutenden Zukunftschancen zu nutzen.

Der neue CEO und das Führungsteam von Optty werden die Fähigkeiten mitbringen, um Optty durch die nächste Phase des Hyperwachstums zu führen, und Optty erwartet, dass diese Ernennungen bald bekannt gegeben werden. In der Zwischenzeit wird der derzeitige CPIO, Steven Ritchie, als Interims-CEO fungieren, bis die neue Führungsstruktur eingeführt ist. Steve ist ein langjähriges Mitglied des Optty-Führungsteams und hat die volle Unterstützung des Verwaltungsrats. Natasha wird das Team weiterhin unterstützen, während Optty die neue Managementstruktur aufbaut.

Alan Miltz, Vorsitzender von Optty, möchte Nastashas Leistungen und Beiträge würdigen: „Natasha hat großartige Arbeit geleistet, indem sie eine Idee in die Realität umgesetzt und ein Unternehmen gegründet hat, das die globale Zahlungsinfrastruktur verändern wird. Ihre übermenschliche Energie und ihr ansteckender Enthusiasmus werden vom Team schmerzlich vermisst werden. Da wir jedoch in eine eher operative und Projektmanagement-Phase des Unternehmens eintreten, wird Natasha in der Lage sein, einen noch größeren Wert für Optty zu liefern, indem sie sich von dieser Einführungsphase zurückzieht, um ihr die Bandbreite zu geben, die Strategie, die Vision und die Ambitionen von Optty als Beraterin und Board-Mitglied weiter zu unterstützen. Wir freuen uns mehr denn je über unsere gemeinsame Zukunft und den Wert, den wir gemeinsam schaffen können."

Natasha Zurnamer, Gründerin von Optty, sagt: „Es ist unglaublich, als Gründerin die Unterstützung der Aktionäre zu haben, die von Anfang an an Optty geglaubt haben – als es nur eine Vision war, von der ich in meinem Herzen wusste, dass sie die Welt verändern würde. Es ist ihre Bereitschaft, in die Zukunft zu blicken, die uns hierher gebracht hat, und ich kann ihnen nicht genug für ihr Vertrauen danken. Die harte Arbeit und die Leidenschaft unseres Teams, der Investoren, des Vorstands und der Partner waren und werden auch weiterhin für die nötige Alchemie sorgen, um Optty auf die nächste Stufe zu heben. Als Fintech-Innovator und führendes Unternehmen im Bereich des Zahlungsverkehrs geht der Ehrgeiz von Optty inzwischen weit über das hinaus, was wir uns jemals vorgestellt haben. Ich freue mich unglaublich darauf, unseren nächsten CEO dabei zu unterstützen, diese Vision zu skalieren und weiterhin der stille Held zu sein, der Giganten antreibt."

Dieser Übergang stellt eine natürliche Entwicklung für Optty dar, während wir uns für die nächste Wachstumsphase positionieren. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und für umfassende Veränderungen zu sorgen, indem wir eine unübertroffene Auswahl, grenzenlose Zahlungsmöglichkeiten und ergänzende Dienstleistungen anbieten, die durch eine einzige nahtlose API-Integration vereint werden.

Natasha wird zusammen mit den Branchenführern David Budzevski, Vice President Revenue & Sales Operations Enterprise Gateway Solutions Mastercard, Scott A Przybyla, SVP Payment Sales, Kount and Equifax Co, Steffen Vollert CEO Volt, Oli Cook, CEO & Co-Gründer von Ekko, Gregory Simon, Director Data Science& Global Merchant Product bei Afterpay und Rob Sangha, Sales Director, Open Banking Mastercard, als Moderatorin auf anregenden Podiumsdiskussionen zum Thema „The rise of Super Regional Payments Hubs and the Power of Data" auf der Pay360 in London am 25. und 26. März 2025 zu finden sein.

Informationen zu Optty: Optty ist eine einzige Integration für über 145 Zahlungspartner in 140 Ländern und 120 Währungen, Tendenz steigend. Das Unternehmen unterstützt BNPL, digitale Geldbörsen, Kredit-/Debitkarten, Geschenkkarten/virtuelle Karten, Crypto, Bezahlen mit Punkten, Open Banking, P2P und Auszahlungen sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen ESG, Betrugsprävention und Tokenisierung. Die vereinfachte API-Integration von Optty erfordert im Gegensatz zu den Wettbewerbern auf dem Markt keine weitere Entwicklung für die Anbindung von Zahlungsmethoden und spart den Partnern Tausende von Entwicklungsstunden. Dies ermöglicht eine vollständige Befähigung eines jeden Händlers in weniger als einer Minute. Die integrierte und flexible Hierarchie zeichnet sich durch die Orchestrierung des Zahlungsverkehrs aus, wobei die Kontrolle von Scheme -Partnern zu Acquirern/Gateways und Händlern fließt. Optty ist ein neues Konzept für vernetzte Finanzen.

