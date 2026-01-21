Aktuelle Pressemeldung: Abrechnungsservice für E-Flotten - JUICE EV FLEET SOLUTION entlastet Flottenmanager nachhaltig

Juice Technology AG

Abrechnungsservice für E-Flotten: JUICE EV FLEET SOLUTION entlastet Flottenmanager nachhaltig

Minimale Komplexität – maximale Kostentransparenz

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, bietet mit der JUICE EV FLEET SOLUTION einen spezialisierten Abrechnungsservice für Elektroautoflotten an. Die Lösung richtet sich gezielt an Flottenmanager:innen, die Ladeinfrastruktur, Abrechnung und Administration effizient bündeln und dauerhaft vereinfachen wollen.

Flottenladen auslagern – Komplexität reduzieren

Das Auslagern von Dienstleistungen erfreut sich bei Unternehmen zunehmender Beliebtheit – insbesondere dort, wo interne Ressourcen knapp sind und regulatorische Anforderungen steigen. Hier setzt die JUICE EV FLEET SOLUTION an: Die ganzheitliche Flottenlösung mit Abrechnungsservice reduziert die Komplexität des Flottenladens auf ein Minimum. Sie ist einfach umzusetzen, modular erweiterbar und zukunftssicher.

Das Laden und Abrechnen von Elektrofahrzeugen ist transparent und mit minimalem administrativem Aufwand möglich. Davon profitieren alle Beteiligten: Die Angestellten schätzen die einfache Handhabung und die schnelle, korrekte Vergütung der Ladekosten. Die Buchhaltung wird durch standardisierte Prozesse und saubere, steuerkonforme Belege entlastet, während Flottenmanager:innen jederzeit den Überblick über Kosten und Nutzung behalten.

Präzise Abrechnung auf Mitarbeiterebene

Die vernetzte mobile Wallbox JUICE BOOSTER 3 air verbindet sich per WLAN mit dem Juice-Backend. Dort werden Mitarbeitende, Fahrzeuge und individuelle Stromtarife hinterlegt. Sämtliche Ladevorgänge werden automatisch und manipulationssicher erfasst – inklusive geladener Kilowattstunden, Ladedauer und Datum. Auf dieser Grundlage werden die Ladekosten eindeutig pro Mitarbeiter:in berechnet und für die Weiterverarbeitung in der Buchhaltung oder in Drittsystemen bereitgestellt.

Der Clou an der Sache: Ganz gleich, wie die Infrastruktur bei dem oder der Angestellten zu Hause aussieht – ob schon eine Wallbox vorhanden ist oder nicht, ob in der Garage WLAN verfügbar ist oder nicht – der kompakte JUICE BOOSTER 3 air deckt alle Szenarien ab. Leicht, handlich und mobil ist er universell einsetzbar. Und fehlt einmal die Verbindung, speichert er über 100 Ladevorgänge lokal, bis diese hochgeladen werden können. So geht kein Ladevorgang verloren – und die Abrechnung bleibt jederzeit lückenlos und korrekt.

Flexible Abrechnungsmodelle für unterschiedliche Anforderungen

Die JUICE EV FLEET SOLUTION ist modular aufgebaut. Die Kostenstruktur setzt sich aus der Hardware, einer einmaligen Grundgebühr für das Aufsetzen der Flottenlösung sowie den laufenden Abokosten für den Abrechnungsservice zusammen. Firmenkunden können den Service passgenau auf ihre Bedürfnisse zuschneiden.

Das Angebot reicht von der digitalen Bereitstellung qualitätsgesicherter Ladebelege für Flottenmanager bis hin zum Rundum-sorglos- Paket, das sämtliche administrativen Aufgaben des Flottenmanagements abnimmt: vom Onboarding der JUICE BOOSTER 3 air in das Flottenkonto über die Verwaltung der Endnutzer:innen und das laufende Nutzermanagement mit Reviews bis hin zur Dokumentation, Kommunikation und der monatlichen Ladekostenrückerstattung an jede Fahrerin und jeden Fahrer. Ergänzt wird der Service durch eine Sammelrechnung aller Ladevorgänge für den Flottenmanager sowie durch CSV-Datenextrakte zur Weiterverarbeitung in internen oder externen Systemen.

Keine versteckten Kosten, keine infrastrukturellen Sackgassen

Unternehmen erhalten damit eine durchgängige Lösung aus Hardware, Software und Service – ohne versteckte Kosten und infrastrukturelle Einschränkungen. Die JUICE EV FLEET SOLUTION deckt sämtliche Anwendungsfälle ab und funktioniert auch mit bereits installierten Wallboxen. Diese Kombination aus Flexibilität, Transparenz und administrativer Entlastung macht die Lösung einzigartig in der Branche und positioniert sie als effizientes Werkzeug für modernes Flottenmanagement.

---

JUICE EV FLEET SOLUTION - Die Flottenlösung im Überblick:

Der JUICE BOOSTER 3 air bietet eine Lösung für jede Ladesituation: Ob zu Hause an der Steckdose, einer bereits vorhandenen Wallbox oder unterwegs an öffentlichen Ladestationen, der JUICE BOOSTER 3 air macht das Laden unkompliziert und transparent. Die Vorteile der JUICE EV FLEET SOLUTION sind zahlreich:

Eine Lösung für alle Szenarien: Der JUICE BOOSTER 3 air deckt alle Ladesituationen ab, egal ob Steckdose oder Ladestation mit oder ohne Kabel. Keine Installation erforderlich: Die Mitarbeitenden können vom ersten Tag an laden. Die Bedienung erfolgt einfach via App und ein lokales Lastmanagement ist ebenfalls enthalten. Exakte Messung: Der JUICE BOOSTER 3 air dient nicht nur als Ladegerät, sondern in erster Linie als präziser Stromzähler, der die geladenen kWh akkurat (in MID-Qualität) misst. Übersichtliche Auswertung und Abrechnung: Das Backend bietet einen klaren Überblick über die Ladedaten der gesamten Flotte. Die Ladevorgänge werden zuverlässig aufgezeichnet und am Monatsende in die Abrechnung einbezogen. Es gibt eine übersichtliche monatliche Ladekostenabrechnung über alle Fahrer:innen und zusätzlich eine separate Ladekostenübersicht pro Mitarbeiter:in. Genaue Zuordnung der Ladungen: mit dem JUICE BOOSTER 3 air können den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ladekarten ausgehändigt werden. So ist es möglich, einfach und zuverlässig nach privaten und geschäftlichen Ladungen zu unterscheiden. Gerät bleibt Eigentum der Firma: Es ist keine Installation und somit auch kein Rückbau erforderlich. Das bedeutet, dass dem Unternehmen auch keine Kosten bei scheidenden Mitarbeitenden entstehen. Günstiges Laden zu Hause: Heimladen ist deutlich kosteneffizienter und zeitsparender als Laden an öffentlichen Ladestationen. Das Laden erfolgt nachtsüber mit günstigem Haushaltsstrom. Es ist keine Extrafahrt zur Ladesäule erforderlich, wodurch es auch nicht zu Wartezeiten kommt, die zusätzliche Kosten für das Unternehmen bedeuten. Die Mitarbeitenden freuen sich über einen täglich frisch geladenen Akku ohne zusätzlichen Aufwand. Schonung der Fahrzeug-Akkus: Ein hoher Anteil an AC-Ladung verlängert die Lebensdauer des Akkus. Das erhöht den Restwert des Fahrzeugs. Geräteversand durch Juice: Für minimalen Aufwand übernimmt Juice im Namen des Unternehmens den Versand der Geräte an die Mitarbeiter:innen.

Abrechnungsservice im Überblick:

Basic: Ladebelege – Laufendes Nutzermanagement und Reviews & Lieferung der qualitätsgesicherten Ladebelege in digitaler Form – bis 20 Nutzer:innen pauschal EUR/CHF 100,– / EUR/CHF 5,–/Nutzer:in/Monat

Plus: Erstattungsservice – zusätzlich monatlicher Erstattungsservice für jede:n einzelne:n Fahrer:in, Sammelrechnung über alle Nutzer:innen, CSV-Datenextrakte – bis 20 Nutzer:innen pauschal EUR/CHF 200,– / EUR/CHF 10,–/Nutzer:in/Monat

Service: Fleet Management – zusätzlich Onboarding des JUICE BOOSTER 3 air ins Flottenkonto, Verwaltung der Endnutzer:innen und Dokumentation an das Flottenmanagement des Unternehmens

---

JUICE BOOSTER 3 air

Mehr Infos finden Sie unter https://juice.world/collections/juice-booster-3-air

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice.world

Über Juice Technology Die Juice Technology AG, mit Hauptsitz in Bachenbülach, Schweiz (in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen und reicht von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen und ist einer der wenigen Vollsortimenter der Branche. Die Nutzerfreundlichkeit steht bei der Produktentwicklung von Juice Technology im Mittelpunkt. Alle Produkte werden mit dem Fokus auf den Anwender konzipiert und designt, um eine intuitive und effiziente Nutzung zu gewährleisten. Mit einer konsequenten Software-Orientierung verfolgt Juice das Ziel, alle Ladestationen untereinander kompatibel zu machen und in ein durchgängiges Software-Ökosystem zu integrieren. Diese Strategie ermöglicht nicht nur eine einfache Bedienbarkeit, sondern spart auch viel Zeit, Aufwand und Kosten sowohl in der Entwicklung als auch bei Installation und Anwendung. Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent und verfügt über eigene Standorte, Tochter- und Partnerunternehmen in Europa (DACH-Raum, Grossbritannien, Skandinavien, Iberische Halbinsel, Frankreich, Italien und weite Teile der EU), Asien (mit Niederlassung in China) und Nordamerika (mit Niederlassung in Florida für USA, Kanada und Mexiko). Zudem unterhält das Unternehmen ein globales Netzwerk von Wiederverkäufern. Am Hauptsitz in der Schweiz sind Forschung und Entwicklung, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik konzentriert. Diese zentrale Positionierung ermöglicht es Juice, innovative Technologien voranzutreiben und flexibel auf die Bedürfnisse des globalen Marktes zu reagieren. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice.world. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und X (vormals Twitter).

Medienkontakt Daniela Märkl Communication & Public Relations Juice Technology AG daniela.maerkl@juice.world +41-41 510 02 19 oder +49-800 3400 600