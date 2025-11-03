Ferris Bühler Communications

minipic lanciert neues Snack-Produkt

Die Schweiz snackt – und minipic liefert die passende Neuheit dazu. Mit snack attack lanciert die Traditionsmarke den ersten Fleischsnack in handlichen Bissen: kompakt, proteinreich und typisch schweizerisch. Das neue Produkt vereint die Qualität und das handwerkliche Können von minipic mit einem modernen, praktischen Format für unterwegs, im Büro oder beim Apéro.

„Mit snack attack zeigen wir, wie sich Tradition und Innovation perfekt ergänzen. Wir bleiben unseren Wurzeln treu, denken das Snacking aber neu. Quasi typisch minipic, nur in einer neuen Form“, sagt Remo Manz, Geschäftsführer der Fleischtrocknerei Churwalden AG.

snack attack ist ab sofort bei Coop erhältlich. Den vollständigen Medientext finden Sie im Anhang. Bildmaterial stellen wir unter diesem Link zum Download bereit. Für Rückfragen oder Interviewanfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

