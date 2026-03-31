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Assemblée générale 2026 du USPC : Continuité au sein du comité, les champignons suisses au coeur des priorités

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Communiqué de presse

Münchenbuchsee, le 31 mars 2026

Assemblée générale 2026 du USPC :

Continuité au sein du comité, les champignons suisses au coeur des priorités

Le samedi 28 mars 2026, l’assemblée générale de l’Union des producteurs suisses de champignons (USPC) s’est tenue à Neuchâtel. Le USPC tire un bilan d’une année active, marquée par de nombreuses initiatives et un engagement constant pour renforcer la position des champignons suisses sur le marché face aux produits importés.

Le président Cédric Stadler a ouvert l’assemblée générale : « Compte tenu de la situation internationale actuelle, les coûts de production ne devraient probablement pas baisser dans les semaines à venir, bien au contraire. » Il a souligné les forces des champignons suisses, notamment leur qualité, leur traçabilité et leur origine, et a invité les producteurs à poursuivre la bonne collaboration. Le développement positif des ventes de champignons nobles suisses a été particulièrement mis en avant. Malgré l’absence de soutien financier, l’engagement de l’association à promouvoir et défendre les champignons cultivés en Suisse reste intact.

Les forces principales de l’association sont son efficacité, la rapidité de ses prises de décision, sa collaboration ouverte et la confiance de ses membres, comme le souligne la directrice générale Nicole Badertscher.

Dans le cadre de l’élection complète du comité, les membres ont confirmé la composition existante. Cédric Stadler et les autres membres du comité ont été réélus dans leurs fonctions. Un changement est intervenu avec la démission de Cyrill Busslinger, à qui les membres ont chaleureusement remercié pour son engagement. Urs Trachsel a été élu au comité pour la première fois.

Le comité continuera également lors de la prochaine législature à défendre les intérêts des membres et à promouvoir activement le développement des champignons suisses.

À l’issue de l’assemblée, les membres ont visité la production de champignons nobles de un Amour de Pleurote, afin de se tenir informés des derniers développements et activités de l’entreprise.

Contact : Union des producteurs suisses de champignons USPC Cédric Stadler, Président cedric.stadler@champignons-stadler.ch | 024 466 21 49Verband