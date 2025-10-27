Anlässe im Naturmuseum SO im Monat November
(Gross)Vater-Kind-Workshop "Vom grössten Ei"
Samstag, 8. November 2025, 10.00 - 11.30 Uhr
Wem gehörte wohl das grösste Vogelei und wie lebte dieses Tier?
Wir schauen uns die Eier etwas genauer an.
Ab 6 Jahren, mit Anmeldung unter 032 626 96 60 oder naturmuseum@solothurn.ch
mit Joya Müller, Museumspädagogin
Mittagsführung "Fliegende Spinnen und fürsorgliche Asseln"
Mittwoch, 12. November 2025, 12.15 - 13.00 Uhr
Tauchen Sie ein in die farbenfrohe und vielfältige Welt der wirbellosen Tiere! Gemeinsam mit der neuen Sammlungsbetreuerin erfahren Sie, wie Regenwürmer ihren Hinterleib regenerieren, Asseln ihre Jungen fürsorglich im Beutel tragen und Spinnen an Fäden durch die Lüfte fliegen.
Zudem erhalten Sie Einblicke, wie Insekten fachgerecht präpariert und für die Sammlung konserviert werden. Entdecken Sie, wie spannend und überraschend die Welt der Wirbellosen sein kann.
mit Malin Röllin, Sammlungsbetreuerin Wirbellose Tiere
Eintritt frei!
Kinder-Theater " Louisa Wilson und das gestreifte Einhorn"
Samstag, 22. November 2025, 9.30 - ca. 12 Uhr
Mittwoch, 26. November 2025, 14.30 - ca. 17 Uhr
Samstag, 29. November 2025, 9.30 - ca. 12 Uhr
Die Jagd nach Einhorn-Kot mit Vanilleduft ist eröffnet Am 29. Oktober erscheint der Abenteuerroman für Kinder «Louisa Wilson und das gestreifte Einhorn». Das Besondere daran: die Protagonistin wird durch eine Schauspielerin lebendig und gastiert in fünf naturhistorischen Museen der Deutschschweiz, so auch im Naturmuseum Solothurn. Wer möchte, kann bereits jetzt in den Roman eintauchen und Jagd nach Kothäufchen von Einhörnern machen.
Im Anschluss an das Theater werden Schauspielerin und Autor fürs Signieren des Buches anwesend sein.
für Kinder von 7 bis 12 Jahren
mit Anmeldung unter 032 626 96 60 oder naturmuseum@solothurn.ch
Naturmuseum Solothurn
Klosterplatz 2
4500 Solothurn
032 626 96 60