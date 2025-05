OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik

ALDIS/BLIDS-Blitzatlas: Gonten ist Schweizer Blitz-Hotspot 2024

Der Bezirk Gonten war 2024 Schweizer Blitz-Hotspot. Das geht aus dem aktuellen Blitzatlas mit Messungen aus allen 152 Verwaltungsregionen hervor. Insgesamt registrierte der Blitz-Informationsdienst ALDIS/BLIDS im vergangenen Jahr 29.000 Erdblitze in der Schweiz, das waren um 12 % weniger als im Jahr davor.

Mit 2,75 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer und Jahr liegt Gonten an erster Stelle bei der Blitzdichte, gefolgt von Schwende-Rüte (2,13) und Schlatt-Haslen (1,84). Alle diese Bezirke liegen im Kanton Appenzell Innerrhoden, der damit auch die höchste Blitzdichte unter den Kantonen verzeichnete (2,0). Die geringste Blitzdichte ermittelte der Blitz-Informationsdienst in den Bezirken Conthey (0,16 Blitzereignissen pro Quadratkilometer und Jahr), in Boudry (0,18) und Entremont (0,20).

Die meisten Erdblitze – also Wolke-Erde-Blitzschläge – registrierte ALDIS/BLIDS im Jahr 2024 im Kanton Bern – mit fast 5.000 Einschlägen waren das 12 % aller gemessenen Ereignisse in der Schweiz. Im Bezirk Surselva wurde 2024 mit fast 1000 Erdblitzen die höchste Anzahl der Blitzereignisse in den Bezirken verzeichnet.

Einen aktuellen Vergleich der Schweizer Kantone finden Sie unter www.aldis.at/blitzstatistik/flashes/.

Flashes statt Strokes im Schweizer Blitzatlas

Die statistischen Werte beziehen sich auf Flashes und nicht auf Strokes. Hintergrund: Blitze (engl. Flashes) bestehen häufig nicht nur aus einer einzigen Entladung, vielmehr treten oft im selben Blitzkanal innerhalb einer Sekunde bis 15 und mehr Entladungen – sogenannte Strokes – auf.

Exakte Blitzdaten für ganz Europa

Auf Basis der Aufzeichnungen von rund 170 Messstationen in Europa versorgen ALDIS und BLIDS ihre Kunden mit aktuellen Blitzdaten. ALDIS/BLIDS ist Mitglied in der europäischen Kooperation EUCLID (EUropean Cooperation for LIghtning Detection) und zudem weltweit anerkannte Blitzforschungsstelle. Forschungsergebnisse werden laufend in renommierten Fachzeitschriften und bei internationalen Konferenzen präsentiert.

