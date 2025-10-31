LIDL Schweiz

Lidl Schweiz senkt Preise für Pflegeprodukte

Pflegeroutine, die sich alle leisten können

Weinfelden (ots)

Ab heute senkt Lidl Schweiz die Verkaufspreise für Artikel der Körperpflege, insbesondere aus den Bereichen Zahn- und Hautpflege. Der Detailhändler führt die Strategie der Preisführerschaft konsequent fort und erweitert die Tiefpreis-Offensive auf das tägliche Pflegesortiment.

Die tägliche Pflege und Hygiene gehört zum Alltag und trägt zum Wohlbefinden bei. Eine Pflegeroutine darf keine Frage des Preises sein. Dieser Ansicht ist auch Lidl Schweiz. Deshalb weitet der Detailhändler seine Preissenkungen nun gezielt auf Produkte des täglichen Bedarfs im Bad aus. Mit dieser Tiefpreissenkung bekräftigt Lidl Schweiz sein Ziel, den Kundinnen und Kunden dauerhaft das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Schweizer Markt zu bieten.

Lidl Schweiz beweist, dass Top-Qualität und tiefste Preise Hand in Hand gehen

Die Cien Cremeseife, vom Konsumentenmagazin "K-Tipp" als Testsieger ausgezeichnet, zeigt, dass beste Qualität nicht viel kosten muss. Mit einem Einzelpreis von 0.35 CHF pro Stück bietet Lidl Schweiz damit die günstigste Stückseife und gleichzeitig das bestbewertete Seifenprodukt im Schweizer Detailhandel.

Die neuen, dauerhaften Preise im Detail

Preissenkungen ab 31.10.2025

Produkt Nevadent Zahncreme 125 ml Preis alt 0.49 CHF Preis neu 0.39 CHF Differenz - 20%

Produkt Cien Gesichtspflegecremes 50 ml Preis alt 2.69 CHF Preis neu 2.09 CHF Differenz - 22%

Produkt Cien Cremeseife 2x150 g Preis alt 0.89 CHF Preis neu 0.69 CHF Differenz - 22%

Produkt Nevadent Mundspülungen 500 ml Preis alt 1.65 CHF Preis neu 1.39 CHF Differenz - 15%

Produkt Nevadent Zahnbürsten 2er-Pack Preis alt 0.73 CHF Preis neu 0.59 CHF Differenz - 19%

Nicholas Pennanen, CEO bei Lidl Schweiz, kommentiert die Preissenkung: "Wir zeigen: Hohe Qualität gibt es bei uns dauerhaft günstig. Wir setzen unsere Strategie konsequent fort, um die Haushaltsbudgets unserer Kundinnen und Kunden langfristig und spürbar zu entlasten".