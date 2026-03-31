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VSP-Generalversammlung 2026: Kontinuität im Vorstand, Schweizer Pilze im Mittelpunkt

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Medienmitteilung

Münchenbuchsee, 31. März 2026

VSP-Generalversammlung 2026:

Kontinuität im Vorstand, Schweizer Pilze im Mittelpunkt

Am Samstag, 28. März 2026, fand in Neuenburg die Generalversammlung des Verbandes Schweizer Pilzproduzenten (VSP) statt. Der VSP blickt auf ein aktives Jahr zurück. Mit verschiedenen Initiativen setzte er sich dafür ein, die Marktposition der Schweizer Pilze gegenüber Importprodukten zu stärken.

Qualität und Zusammenarbeit sichern stabile Entwicklung

Präsident Cédric Stadler eröffnete die Generalversammlung: «Angesichts der aktuellen internationalen Lage werden die Produktionskosten in den kommenden Wochen voraussichtlich nicht sinken, ganz im Gegenteil». Er betonte die Vorzüge der Schweizer Pilze durch Qualität, Sicherheit und Herkunft und rief die Produzenten zur Fortsetzung der guten Zusammenarbeit auf. Positiv hervorgehoben wurde die erfreuliche Entwicklung der Verkäufe von Schweizer Edelpilzen. Trotz fehlenden finanziellen Mitteln bleibt das Engagement des Verbands ungebrochen, Schweizer Kulturpilze zu fördern und zu verteidigen.

Zentrale Erfolgsfaktoren des Verbandes sind Effizienz, kurze Entscheidungswege, offene Zusammenarbeit und das Vertrauen der Mitglieder, wie Geschäftsführerin Nicole Badertscher ergänzt.

Gesamterneuerungswahl

Im Rahmen der Gesamterneuerungswahl bestätigten die Mitglieder den bestehenden Vorstand. Cédric Stadler und die Vorstandsmitglieder wurden in ihren Funktionen wiedergewählt. Eine Veränderung ergab sich durch die Demissionierung von Cyrill Busslinger, dem für seinen Einsatz herzlich gedankt wurde. Neu in den Vorstand gewählt wurde Urs Trachsel.

Der Vorstand wird sich auch in der kommenden Amtsperiode weiterhin für die Interessen der Mitglieder einsetzen und die zukünftige Entwicklung der Schweizer Pilze aktiv vorantreiben.

Nach der Versammlung besichtigten die Mitglieder die Edelpilzproduktion von un amour de Pleurote und informierten sich über die neuesten Unternehmensentwicklungen.

Auskunft: Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP Nicole Badertscher, Geschäftsführerin,nb@tierraberna.ch, +41 (0) 79 568 78 17