Marc Rothemund verfilmt DAS GEWISSE ETWAS (AT) für Constantin Film

Mit über zehn Millionen begeisterten Kinobesucher*innen in Frankreich avancierte "Un p'tit truc en plus" (Regie: Victor-Artus Solaro) mit seiner charmanten und tief berührenden Geschichte zum absoluten Publikumsliebling. Nun produziert Constantin Film eine Adaption mit dem Titel DAS GEWISSE ETWAS (AT) fürs Kino, mit der an die äußerst erfolgreichen Verfilmungen französischer Stoffe wie "Der Vorname" und "Contra" angeknüpft werden soll.

Regisseur der Kinokomödie ist Marc Rothemund ("Wochenendrebellen", "Dieses bescheuerte Herz", "Mein Blind Date mit dem Leben"), der bereits mehrfach seine Expertise in der Umsetzung emotionaler und gesellschaftlich relevanter Stoffe unter Beweis gestellt hat, die gleichzeitig ein sehr großes Publikum erreichen. In den Hauptrollen spielen Max von der Groeben ("Chantal im Märchenland", "Fack Ju Göhte 1-3"), Mala Emde ("Köln 75", "Und morgen die ganze Welt") und Florian Lukas ("Rosenthal", "Good Bye Lenin!", "Der König von Berlin"). Zu den weiteren Rollen ist der Castingprozess noch im Gange.

Das Drehbuch schrieb Murmel Clausen ("One Night Off", "Jerks", "Vaterfreuden"). Produzenten sind Christian Rohde, Patrick Zorer und Viola Jäger. Oliver Berben ist Executive Producer.

Inhalt: Nach einem Juwelenraub sind Vater und Sohn auf der Flucht vor der Polizei. Sie finden Zuflucht in einem Reisebus voller Menschen mit Beeinträchtigung, die mit ihrer Betreuerin auf dem Weg ins Ferienlager im Voralpenland sind. Sie geben sich kurzerhand als fehlender Mitreisender und dessen Betreuer aus - eine fast perfekte Tarnung. Die Reise wird zu einem außergewöhnlichen Abenteuer, das alle Beteiligten vor ungeahnte Herausforderungen stellt - jede Menge Spaß und viel Herz inklusive.

Die Dreharbeiten sind für diesen Sommer geplant. Der Film wird vom FFF Bayern und der Film- und Medienstiftung NRW gefördert; weitere Förderungen sind beantragt.