Fürstentum Liechtenstein

Umwelt-Veranstaltungskalender für Liechtenstein jetzt online

Vaduz (ots)

Die Informationsplattform www.unsere-umwelt.li des Amts für Umwelt wird um ein weiteres Element erweitert: Ab sofort ist ein umfassender Veranstaltungskalender einsehbar, der sämtliche Umweltanlässe in Liechtenstein gebündelt darstellt.

Ob Vorträge, Mitmachaktionen, Workshops oder Fachveranstaltungen - der Kalender schafft einen Überblick über alles, was im Land rund um Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Biodiversität, Energie, Klima und vielen weiteren Themen passiert. Interessierte finden hier Veranstaltungen für jedes Alter und Wissensniveau - von praxisnahen Aktivitäten bis zu vertiefenden Fachinputs. Organisationen sind herzlich eingeladen, ihre Veranstaltungen über die Plattform sichtbar zu machen und diese dem Amt für Umwelt per E-Mail an unsere-umwelt@llv.li zu melden.

Die Informationsplattform www.unsere-umwelt.li wurde im Herbst 2024 lanciert und bündelt faktenbasiertes Wissen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen in Liechtenstein. Sie gliedert sich in drei Bereiche: Informationen über den Einfluss unseres Verhaltens auf die Umwelt, Liechtensteiner Umweltinitiativen sowie eine Übersicht über Umweltakteure in Liechtenstein. Ziel ist es, einen niederschwelligen Zugang zu Umweltthemen zu schaffen und zur aktiven Auseinandersetzung damit zu motivieren.