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Grosse Auswahl am Frühlings Stierenmarkt für Fleischrinder

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Medienmitteilung Mutterkuh Schweiz 24.03.2026

Grosse Auswahl am Frühlings Stierenmarkt für Fleischrinder

Nachdem der Frühling 2026 bereits da und dort seine farbigen Boten platziert hat, lässt sich auch Mutterkuh Schweiz nicht zweimal bitten und lädt am Mittwoch, 15. April 2026, Mutterkuhhaltende, Züchtende und weitere Interessierte zum 105. Stierenmarkt für Fleischrinder in die Vianco Arena Brunegg ein. Wer die hübschen «Jungs» nicht vor Ort bestaunen kann, bietet – Hybridauktion sei Dank – einfach online mit.

Der Stierenmarkt ist eine optimale Gelegenheit, einen anerkannten Fleischrassenstier für die Zucht oder Produktion zu ersteigern. Ein passender Kauf lohnt sich alleweil: Mit Nachkommen von anerkannten Fleischrassenstieren werden bessere Schlachtresultate erzielt. So sollte ein Herdenstier für die Produktion einen leichten Geburtsablauf, genügend hohe Tageszunahmen und eine ansprechende Fleischigkeit vererben. Zudem ist die Produktion mit einem anerkannten Fleischrassenstier eine Voraussetzung, um in die Markenprogramme von Mutterkuh Schweiz liefern zu können.

Die Auswahl lässt sich auch dieses Mal sehen: Es werden 73 Stiere von sechs verschiedenen Fleischrinderrassen angeboten, die von 41 verschiedenen Zuchtbetrieben stammen. 16 Stiere gehören zur Rasse Angus, je einer zur Rasse Braunvieh und Dexter, zwei zur Rasse Charolais, 38 Stiere zur Rasse Limousin und 15 Stiere zur Rasse Simmental.

Die Hallenöffnung erfolgt um 16.00 Uhr. Ab 18.30 Uhr werden die Champion Stiere live vor Ort und per Videoübertragung (mutterkuh.swissliveauction.ch) präsentiert und prämiert. Die Hybrid-Auktion startet um 19.00 Uhr. Wer online dabei sein möchte, loggt sich wiederum über mutterkuh.swissliveauction.ch ein.

Die Katalogbestellung erfolgt über Mutterkuh Schweiz: Tel. 056 462 33 55; info@mutterkuh.ch; www.mutterkuh.ch.

Kontakt: Svenja Strasser, Herdebuch Mutterkuh Schweiz, Tel. 056 462 33 55