Medieneinladung zur Delegiertenversammlung 2023 des Schweizer Bauernverbands

Datum: Mittwoch, 29. November 2023

Ort: Kursaal Bern

Zeit: 10.00 Uhr, Beginn der Versammlung

Liebe Medienschaffende

Das zu Ende gehende Jahr war für die Bauernfamilien, neben den Parlamentswahlen, geprägt durch die gestiegenen Produktionskosten und in der Folge zu tiefen Preisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse. In dieser angespannten wirtschaftlichen Lage schwebt nun zusätzlich das Damoklesschwert von Kürzungen der Direktzahlungen in den nächsten Jahren.

Weil die Bauernfamilien gerade auch dieses Jahr mit vielen zusätzlichen Auflagen konfrontiert sind und weitere nächstes Jahr folgen, ist das Verständnis dafür tief. Warum muss ein Sektor sparen, der seit Jahren stabile Ausgaben bei gleichzeitig laufend höheren Leistungen verzeichnet? Warum wird nur bei der Landwirtschaft effektiv gespart, während überall sonst lediglich das Ausgabenwachstum gedrosselt wird? Ein Bereich, der erwiesenermassen bereits heute ein unzureichendes Einkommen aufweist? An der DV verabschieden die Delegierten deshalb eine Resolution zuhanden von Parlament und Bundesrat.

Wir verleihen auch dieses Jahr pro Sprachregion einen Medienpreis für eine ausserordentliche journalistische Leistung über die Landwirtschaft.

Im Anschluss an die Veranstaltung ist es möglich, Einzelinterviews mit unseren Exponentinnen und Exponenten zu führen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, sich bis spätestens am 27. November anzumelden. Vor Ort erhalten Sie die Unterlagen und Ihr Namensschild am Pressestand im Eingangsbereich. Im Anschluss gibt es einen Stehlunch.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und auf Ihr Kommen!

Schweizer Bauernverband

Auskünfte und Anmeldung bei:

Schweizer Bauernverband Sandra Helfenstein, Co-Leiterin Kommunikation Laurstrasse 10 / 5201 Brugg Telefon: 056 462 52 21 / Mobile: 079 826 89 75 E-Mail: sandra.helfenstein@sbv-usp.ch