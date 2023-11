LID Pressecorner

Konsumenten mit Lockpfosten auf den Hof locken

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 20. November 2023

Jahr für Jahr blitzen sie uns entlang von Wegen und Wiesen entgegen – die weiss leuchtenden Lockpfosten. Bis am 31. Januar 2024 können sich Landwirtinnen und Landwirte unter www.bauernportal.ch für die neue Lockpfosten-Saison anmelden. Besonders geeignet sind gutfrequentierte Standorte. Mit Hilfe der auffälligen Lockpfosten bringen die Bauernbetriebe ihre Arbeit und ihre Leistungen spielerisch der Bevölkerung näher.

Hackordnung, Eiertanz, Milchschnitte – solche und andere Wörter leuchten auf weissen Pfosten entlang von Wegen, Wiesen, Weiden, Äckern oder auch Plantagen. Beim Näherkommen erhalten Passanten spannende Informationen über die Schweizer Landwirtschaft. Die «Lockpfosten» sind ein einfaches Mittel für die Bauernfamilien, um eine Brücke zwischen Stadt und Land zu schlagen. Interessierte können aus über 40 Themenfeldern die für ihren Betrieb passenden auswählen. Besonders geeignet sind Bau-ernhöfe in Stadtnähe oder an gut besuchten Wegen und in touristischen Gebieten. Die Teilnahme ist für die Bauern kostenlos. Sie müssen die Lockpfosten lediglich im Frühjahr frisch streichen und zusammen mit dem Steller platzieren.

Die Lockpfosten sind ein Projekt der Basiskommunikation «Schweizer Bäuerinnen & Bauern. Für dich.» des Schweizer Bauernverbands. Weitere Infos zum Projekt, den Voraussetzungen für die Höfe sowie die Anmeldung gibt’s unter www.bauernportal.ch.

Rückfragen: Landwirtschaftlicher Informationsdienst, Jasmine Baumann, Projektleiterin, 031 359 59 88 Schweizer Bauernverband, Mirjam Hofstetter, Co-Leiterin Kommunikation, 056 462 52 14 www.schweizberbauern.ch