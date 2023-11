Familientradition seit 51 Jahren

LID Pressecorner

VSP-Medienmitteilung, 16. November 2023

In Frick werden seit 52 Jahren Champignons produziert. 1971 kaufte Rudolf Suter, der Grossvater von Thomas Suter, den Produktionsbetrieb. Mit dem Kauf der Champignons Produktionsstätte in Frick legte er mit der Suter Champignons AG den ersten Grundstein des Familienbetriebes. In den Anfängen produzierten die Suters ca. 600 Kg Champignons pro Woche. 21 Jahre später übernahm Daniel Suter den Betrieb von seinem Vater. Er investiert und erweiterte die Produktionsfläche und erhöhte die Produktionskapazität auf 4 Tonnen pro Woche.

Bereits im Jahr 2009 spielten die Suters mit dem Gedanken den Betrieb auf Bio umzustellen. Damals war aber die Nachfrage nicht gegeben. Erst später, anfangs 2021 wurde die Firma Fricktaler Bio-Pilze GmbH gegründet und Bio Suisse zertifiziert. Daraufhin wuchsen in Frick die ersten Bio-Champignons. Seit 2014 wird die Fricktaler Bio-Pilze GmbH von Thomas Suter geführt.

