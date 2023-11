LID Pressecorner

Attirare i consumatori nelle fattorie con i pali indicatori

Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 20 novembre 2023

Anno dopo anno i bianchi e luminosi pali indicatori lungo i prati e i sentieri continuano ad attirare la nostra attenzione. Agricoltrici ed agricoltori possono iscriversi alla nuova stagione dei pali indicatori su www.portaledeicontadini.ch fino al 31 gennaio 2024. I luoghi molto frequentati sono i più adatti. I pali indicatori permettono alle aziende agricole di avvicinare in modo divertente le persone al proprio lavoro ed ai servizi offerti.

L’ora della zappatrice, uova equilibriste, erba da latte – queste ed altre espressioni spiccano sui pali bianchi lungo sentieri, prati, pascoli, campi e persino piantagioni. Avvicinandosi, i passanti possono sco-prire interessanti informazioni sull’agricoltura svizzera. I «Pali indicatori» sono inoltre un modo semplice per le famiglie contadine di creare un ponte tra la città e la campagna. I partecipanti possono scegliere, tra oltre 40 temi, quelli più adatti alla propria azienda agricola. Le fattorie vicine ai centri urbani o lungo percorsi ben frequentati e in zone turistiche sono particolarmente adatte. La partecipazione per gli agricoltori è gratuita. Tutto ciò che devono fare è verniciare i pali in primavera e posizionarli dopo avervi affisso le targhe tematiche.

I Pali indicatori sono un progetto della campagna di comunicazione di base «Contadine & contadini svizzeri. Per voi.» dell’Unione Svizzera dei Contadini. Maggiori informazioni sul progetto, sui requisiti di candidatura per le fattorie e il formulario di iscrizione si possono trovare su www.portaledeicontadini.ch.

Ulteriori informazioni: Servizio di Informazione Agricola, Jasmine Baumann, Responsabile del progetto, 031 359 59 88 Unione Svizzera dei Contadini, Mirjam Hofstetter, Co-responsabile Comunicazione, 056 462 52 14 www.contadinisvizzeri.ch