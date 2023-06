Hut 8 Mining Corp

Hut 8 hat eine Vereinbarung zur Unterbringung von etwa 6.400 ASIC-Miner getroffen.

Toronto (ots/PRNewswire)

Die Miner des Unternehmens vom North Bay-Standort sollen Ende Juli in Texas mit Energie versorgt werden.

Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder das „Unternehmen"), einer der größten digitalen Vermögenswerte-Mining-Pioniere in Nordamerika mit Fokus auf Innovation und Anbieter von High-Performance-Computing-Infrastrukturen, hat eine Hosting-Vereinbarung für ungefähr 6.400 ASIC-Miner unterzeichnet, die zuvor am North Bay-Standort des Unternehmens mit Energie versorgt wurden.

„Die Verlagerung unserer Miner wird uns etwa 600 PH/s zusätzliche installierte Betriebskapazität bieten", so Jaime Leverton, Geschäftsführerin von Hut 8. „Sobald die Maschinen mit Energie versorgt sind, wird unsere installierte Hashrate insgesamt auf etwa 3,2 EH/s erhöht."

Die Vereinbarung umfasst eine anfängliche Laufzeit von 3 Monaten, die sich automatisch um jeweils einen Monat verlängert, sofern sie nicht von einer der Parteien durch eine Kündigungsfrist von 30 Tagen beendet wird. Die Maschinen werden sofort versendet und sollen Ende Juli mit Strom versorgt werden.

Wie am 9. Mai angekündigt, hat das Hut 8-Team aktiv Optionen verfolgt, um den Großteil der Miner, die am North Bay-Standort installiert waren, in Betrieb zu nehmen. Zusätzlich wurden im März 2023 weitere 988 Miner, die zuvor am Standort North Bay betrieben wurden, am Hut 8 Medicine Hat Standort mit Energie versorgt.

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten digitalen Vermögenswerte-Miner in Nordamerika mit Fokus auf Innovation, geführt von einem Team von Technologie-Unternehmensgründern, die optimistisch in Bezug auf Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und die Überbrückung der aufkommenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten sind. Mit zwei in Betrieb befindlichen Mining-Standorten in Südalberta verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der größten Bestände an unbelastetem, selbst abgebautem Bitcoin aller Mining-Unternehmen oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit über 36.000 Quadratmetern Rechenzentrumsfläche in verschiedenen geografischen Lagen und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossen sind, die durch erhebliche erneuerbare und emissionsfreie Ressourcen gespeist werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erste hybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellen Hochleistungsrechner (Web 2.0) als auch die aufstrebenden Sektoren des Digital Asset Computing, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 war der erste kanadische Digital-Asset-Miner, der am Nasdaq Global Select Market notiert wurde. Durch Innovation, Vorstellungskraft und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Revolution der digitalen Assets zu definieren, um Werte und positive Auswirkungen für seine Aktionäre und künftige Generationen zu schaffen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze und der US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Informationen" genannt). Alle Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in Zukunft eintreten werden, einschließlich zukünftiger Geschäftsstrategien, Wettbewerbsstärken, Ziele, Expansion und Wachstum der Geschäfte des Unternehmens, Betriebsabläufe, Pläne und andere solche Angelegenheiten, sind zukunftsgerichtete Informationen, sofern sie keine Aussagen historischer Tatsachen sind. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft mit Begriffen wie „kann", „würde", „könnte", „sollte", „wird", „beabsichtigt", „plant", „erwartet", „erlaubt", „glaubt", „schätzt", „geht davon aus", „prognostiziert", „dürfte", „potenziell", „sieht vor", „ist darauf ausgelegt", „wahrscheinlich" oder mit ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Darüber hinaus enthalten alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Erwartungen, Prognosen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen und umfassen unter anderem Aussagen zu: Bitcoin-Netzwerkdynamik; die Fähigkeit des Unternehmens, seine langjährige HODL-Strategie voranzutreiben; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Bitcoin zu produzieren und bestehende Produktionsraten an allen Standorten aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Miner zu implementieren; die Fähigkeit des Unternehmens, digitalen Vermögenswerte effizient zu vertrieben; die Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Energieversorgung der Miner, die aus dem North Bay-Standort entfernt wurden; und den erwarteten Zeitpunkt der Installation der Miner des Unternehmens in Texas.

Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Tatsachen, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse auf der Grundlage bestimmter materieller Faktoren und Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussage dar. Obwohl diese Aussagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung von Hut 8 als vernünftig erachtet wurden, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den durch solche zukunftsgerichtete Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Sicherheits- und Cybersecurity-Bedrohungen und Hacks, böswillige Akteure oder Botnet, die die Verarbeitungsleistung im Bitcoin-Netzwerk kontrollieren, die weitere Entwicklung und Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks, Veränderungen der Bitcoin-Mining-Schwierigkeit, Verlust oder Zerstörung von privaten Schlüsseln, Erhöhung der Gebühren für die Aufzeichnung von Transaktionen in der Blockchain, fehlerhafte Transaktionen, Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl von Schlüsselmitarbeitern, Abhängigkeit von Drittanbieter-Mining-Pool-Service-Providern, regulatorische Änderungen, Klassifizierungs- und Steueränderungen, Momentum-Preisrisiken, Betrug und Ausfall im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerte-Börsen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Bankdienstleistungen und Finanzierung, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Versicherungen, Genehmigungen und Lizenzen, Internet- und Stromunterbrechungen, geopolitische Ereignisse, Unsicherheit bei der Entwicklung kryptografischer und algorithmischer Protokolle, Unsicherheit über die Akzeptanz oder weit verbreitete Nutzung von digitalen Vermögenswerten, Versäumnisse bei der Vorwegnahme von technologischen Innovationen, die COVID-19-Pandemie, Klimawandel, Währungsrisiko, Kreditrisiko und Wiederherstellung möglicher Verluste, Prozessrisiko, Integrationsrisiko des Geschäfts, Veränderungen der Marktnachfrage, Veränderungen im Netzwerk und in der Infrastruktur, Systemunterbrechung, Veränderungen in Leasingvereinbarungen, Nichterreichen der beabsichtigten Vorteile aus Strombezugsvereinbarungen, potenzielle Unterbrechungen oder Aussetzungen der Energieversorgung an den Mining-Standorten des Unternehmens und andere Risiken im Zusammenhang mit dem digitalen Vermögenswerte- und Rechenzentrumsgeschäft. Für eine vollständige Liste der Faktoren, die das Unternehmen beeinflussen könnten, beachten Sie bitte den Abschnitt „Risikofaktoren" des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 9. März 2023 sowie andere kontinuierliche Offenlegungsdokumente von Hut 8, die auf dem Profil des Unternehmens im System für die elektronische Analyse und Abfrage von Dokumenten unter www.sedar.com und im EDGAR-Bereich der Webseite der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov verfügbar sind.

Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die Hut 8 beeinflussen könnten. Es ist jedoch ratsam, diese Faktoren sorgfältig zu berücksichtigen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten realisieren oder sollten die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, falsch sein, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beabsichtigten, geplanten, erwarteten, geglaubten, angestrebten, vorgeschlagenen, geschätzten, prognostizierten, erwarteten, projizierten oder angestrebten Ergebnissen abweichen, und es sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden. Die Auswirkungen einer bestimmten Annahme, eines Risikos, einer Unsicherheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage können nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander abhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Maßnahmen von Hut 8 von der Bewertung aller relevanten Informationen durch das Management zum jeweiligen Zeitpunkt abhängen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Hut 8 lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen mit zukunftsgerichteten Informationen oder den zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hut 8 Investorenkontakt: Sue Ennis, sue@hut8.io; Hut 8 Medienkontakt: Erin Dermer, erin.dermer@hut8.io

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2108446/Hut_8_Mining_Corp_Hut_8_announces_hosting_agreement_for_approxim.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hut-8-hat-eine-vereinbarung-zur-unterbringung-von-etwa-6-400-asic-miner-getroffen-301858748.html