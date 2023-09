Suter Inox AG

Exklusive Markenarmaturen von Laufen, Dornbracht und KWC bei Suter Inox AG.

Das Schweizer Familienunternehmen hat sich in den letzten 75 Jahren von der Edelstahlmanufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Dazu gehören nebst der zeitlos-modernen Eigenmarke Suter auch exklusive Markenarmaturen bekannter Hersteller wie Laufen, Dornbracht und KWC.

Laufen

Ästhetisch gestaltete Wohnträume tun unserem Wohlbefinden gut. Deshalb bringen Armaturen der Schweizer Marke LAUFEN den individuellen Zeitgeist zum Ausdruck und erfüllen hohe Ansprüche an die Funktionalität. Ihre lange Lebensdauer ist der Beweis für den bewussten Umgang mit Ressourcen und ihr Stil die Essenz von Kreativität. Zu den exklusiven Armaturen von Laufen gehören bei Suter die Modelle Epoc, Pino und Sento. Besonders im Trend liegen die schwarz matten Armaturen, wie ausgewählte Modelle von Laufen in der Oberfläche Suter Inox Black.

Dornbracht

Dornbracht mit Hauptsitz in Iserlohn ist der führende Anbieter von hochwertigen Designarmaturen und accessoires für Bad, Spa und Küche. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und ist mit seinem Produktportfolio international in mehr als 125 Märkten aktiv. Mit klar definierten Gestaltungsprinzipien für ein langlebiges Produktdesign und der konsequenten Orientierung an den Nutzerbedürfnissen hat Dornbracht Bad und Küche zu Lebensräumen entwickelt – und damit immer neue Massstäbe gesetzt. Der Premiumhersteller steht weltweit für Design- und Architekturkompetenz mit einer Manufakturqualität auf höchstem Niveau. Zu den exklusiven Armaturen von Dornbracht gehört bei Suter die Modellreihe Koya. Alle Modelle sind in 3 unterschiedlichen Oberflächen (Chrom, Edelstahl-Finish, pulverbeschichtet schwarz matt) erhältlich.

KWC

KWC steht für 140 Jahre Kompetenz im Wassermanagement. KWC-Armaturen sind ein Inbegriff hochklassiger Intelligenz in Bad und Küche. Mit nachhaltigen Technologien, erlesener Qualität und innovativem Design hat sich der Schweizer Armaturenhersteller international einen Namen gemacht. Zu den exklusiven Armaturen von KWC gehört bei Suter die Modellreihe KWC Luna-E. Schlanke Grundformen, modernes Soft-Edge-Design und eine Vielfalt an Modell- und Oberflächenvarianten bringen zeitlose Eleganz in die Küche.

Eigenmarke Suter

Eigenständig, zeitlos-modern und doch fassbar und bodenständig. Die Suter Armaturen fügen sich harmonisch ins jeweilige Küchenumfeld ein. Als vielseitig einsetzbare Allrounder mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis treffen sie den Geschmack eines breiten Publikums.

Über das Unternehmen

Das Schweizer Familienunternehmen Suter Inox AG hat sich in den letzten 75 Jahren von der Edelstahl-Manufaktur zu einem Küchenausstatter mit umfassendem und inspirierendem Produktportfolio weiterentwickelt. Einzigartige Produkte aus den Bereichen Massanfertigung, Spülen und Becken, Küchenzubehör, Armaturen, Abfallsysteme sowie Haushaltsgeräte von BORA, Samsung und LG runden das innovative Angebot ab.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schinznach-Bad mit Ausstellungen in Zürich und Schinznach-Bad und Logistik Center in Dulliken. Die inhabergeführte Aktiengesellschaft wurde 1947 gegründet und beschäftigt derzeit rund 150 Mitarbeitende.

Medienkontakt

Loredana Freixes Marketing Kommunikation

Suter Inox AG Schachenstrasse 20 CH-5116 Schinznach-Bad T +41 58 263 66 73 media@suter.ch suter.ch