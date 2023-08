Kriegel Kommunikation

Ausstellung und Buchprojekt «angekommen» von Carolina Piasecki

Projekt «angekommen» mit 40 Frauenporträts von Carolina Piasecki

Ausstellungseröffnung und Buchvernissage: 17. August 2023, 17.30 Uhr, in der Universitätsbibliothek Bern an der Münstergasse; die Ausstellung dauert bis am 15. September 2023

Fotografie ist meine Leidenschaft und bestimmt meinen Alltag. Bilder erzählen faszinierende Geschichten - ganz besonders in meinen neusten Projekt «angekommen» mit 40 starken Frauenporträts.

Sie sind herzlich zur Ausstellungseröffnung mit Buchvernissage am Donnerstag, 17. August 2023, 17.30 Uhr, in die Universitätsbibliothek Bern an der Münstergasse 61 eingeladen (nicht öffentlich).

Gerne stehe ich Ihnen für ein Interviews sowie weitere Auskünfte zum Projekt zur Verfügung und danke für die Publikation der Mitteilung (auch im Veranstaltungskalender) in Ihrem Medium.

Freundliche Grüsse

Carolina Piasecki

Medienmitteilung

Mit dem Projekt «angekommen» porträtiert Carolina Piasecki 40 Frauen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat verlassen haben oder mussten. Die Fotografin mit deutschen Wurzeln teilt ihr Schicksal: als Ausländerinnen in die Schweiz gekommen zu sein. Das Buch wie auch die Ausstellung sollen inspirieren, sich mit Menschen und Kulturen auseinanderzusetzen und für interkulturelle Begegnungen offen zu sein. Die Fotokünstlerin kämpft dafür, dass Vorurteile oder gar Abneigung in unserer Gesellschaft keinen Platz haben dürfen. Die Porträts der 40 starken Frauen und ihre kurzgefassten Lebensgeschichten sollen Augen wie auch Herzen öffnen. Obwohl viele gut integriert sind, lenkt das Projekt das Augenmerk auch auf diejenigen Frauen, denen das Ankommen in der Schweiz alles andere als leicht gemacht wird.

Die Ausstellung findet in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Bern vom 18. August bis 15. September 2023 an der Münstergasse 61 in Bern statt. Der Zutritt zur Bibliothek und Ausstellung ist öffentlich.

Öffnungszeiten der Bibliothek: Montag bis Freitag, 8 bis 19 Uhr, Samstag/Sonntag, 8 bis 17 Uhr

Für weitere Informationen:

Carolina Piasecki, foto@blende.ch, Telefon 079 285 73 60