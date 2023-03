FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

Medienmitteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz: FHNW Nachhaltigkeitswoche 2023

Anbei erhalten Sie eine Medienmitteilung der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW.

Medienmitteilung, 6. März 2023

FHNW Nachhaltigkeitswoche 2023

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW beteiligt sich dieses Jahr mit einer Nachhaltigkeitswoche an der Sustainability Week Switzerland. An den FHNW Standorten Muttenz, Olten, Brugg-Windisch, Basel und Solothurn wird vom 20.–24. März 2023 ein abwechslungsreiches Programm angeboten, das die vielfältigen Aspekte der Nachhaltigkeit thematisiert.

Die FHNW beteiligt sich dieses Jahr mit einer Nachhaltigkeitswoche an der Sustainability Week Switzerland. In diesem Rahmen bietet sie vom 20.–24. März 2023 an ihren Standorten Muttenz, Olten, Brugg-Windisch, Basel und Solothurn ein abwechslungsreiches Programm an, in dessen Rahmen sie die vielfältigen Aspekte der Nachhaltigkeit thematisiert.

Neben zahlreichen Informationsveranstaltungen, die beispielsweise über Greenwashing bei Kunststoffen, nachhaltiges Einkaufen oder psychologische Aspekte bei der Elektroschrottentsorgung informieren, gibt es spannende, themenspezifische Aktionen und Workshops. So demonstrieren Studierende, wie menschliches Haar für das Aufsaugen von Öl in den Meeren genutzt werden kann. Des Weiteren werden Tauschbörsen, Flohmärkte sowie Recycling- und Upcycling-Workshops organisiert.

Interessierte Personen sind herzlich eingeladen, die Nachhaltigkeitswoche der FHNW zu besuchen und sich aktiv im Nachhaltigkeitsdiskurs einzubringen.

Weitere Informationen zu den Angeboten sowie zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website der FHNW.

Weitere Auskünfte

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Generalsekretariat

Dr. Andrea Flora Bauer

Koordinatorin Diversity & Nachhaltigkeit FHNW

056 202 73 37

andreaflora.bauer@fhnw.ch

Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Generalsekretariat

Dominik Lehmann

Leiter Kommunikation FHNW

056 202 77 28

dominik.lehmann@fhnw.ch

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW umfasst neun Hochschulen mit den Fachbereichen Angewandte Psychologie, Architektur, Bau und Geomatik, Gestaltung und Kunst, Life Sciences, Musik, Lehrerinnen- und Lehrerbildung, Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Die Campus der FHNW sind in den vier Trägerkantonen Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn angesiedelt.

Über 13 400 Studierende sind an der FHNW immatrikuliert. Rund 1 300 Dozierende vermitteln in 30 Bachelor- und 20 Master-Studiengängen sowie in zahlreichen Weiterbildungsangeboten praxisnahes und marktorientiertes Wissen. Die Absolventinnen und Absolventen der FHNW sind gesuchte Fachkräfte.

Weitere Informationen auf www.fhnw.ch

Mit freundlichen Grüssen

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Dominik Lehmann Leiter Kommunikation FHNW Bahnhofstrasse 6 5210 Windisch T +41 56 202 77 28 dominik.lehmann@fhnw.ch www.fhnw.ch