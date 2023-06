Kriegel Kommunikation

veb.ch - ein Verband geht voran und führt internationale Berufstitel ein

Veb.ch führt internationale Berufstitel ein

Der grösste Fachverband im Rechnungswesen und Controlling überraschte seine Mitglieder an der heutigen GV in Zürich mit der Ankündigung, einen Bachelor Professional und einen Master Professional für die Titelträgerinnen und -träger der höheren Berufs­bildung zu initiieren.

Zwei wichtige Ereignisse prägten am 22. Juni 2023 die 87. Generalversammlung von veb.ch, dem grössten Fachverband für Rechnungswesen und Controlling in der Schweiz. Zum einen überraschte der Verband seine Mitglieder in Zürich mit der Ankündigung, einen Bachelor Professional und einen Master Professional für die Titelträgerinnen und -träger der höheren Berufs­bildung zu initiieren. Zum anderen legte Herbert Mattle die Verbandsgeschicke nach über 30 Vorstandsjahren in die Hände des bisherigen Vizepräsidenten Dieter Pfaff, Professor für Accounting an der Universität Zürich.

Die Fachleute im Finanz- und Rechnungswesen sowie die Expertinnen und Experten in Rechnungslegung und Controlling sind Spitzenkräfte ihres Fachs – ausgerüstet mit einem Know-how, das im Arbeitsmarkt nachgesucht wird. Der internationale Stellenwert der eidgenössischen Berufsabschlüsse soll nun über eingängige Titel in englischer Sprache gestärkt werden. Aktuell braucht ein Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis 96 Zeichen, um die offizielle englische Fassung seines Berufstitels zu nennen, eine diplomierte Expertin in Rechnungslegung und Controlling gar deren 115. veb.ch schafft Abhilfe und führt in Eigenregie den geschützten «Bachelor Professional veb.ch in Accounting®» (für den eidg. Fachausweis) und den «Master Professional veb.ch in Accounting®» (für das eidg. Diplom) ein.

Mit dieser Verlautbarung geht auch eine Ära zu Ende. Präsident Herbert Mattle übernahm das Ruder des Verbands vor über 30 Jahren und schaffte es, die Zahl seiner Mitglieder auf über 9000 und das Eigenkapitel auf rund 3,3 Millionen Franken zu vervielfachen. Er steht veb.ch auf Projektebene weiter zur Verfügung, gibt die Führungsrolle aber an den bisherigen Vizepräsidenten Dieter Pfaff ab. Der Professor für Accounting an der Universität Zürich ist auch Mitglied der Prüfungskommission des Vereins für die höheren Prüfungen im Rechnungswesen und Controlling. Er tritt an, um die Weiterbildung weiter zu stärken, die Transformation des Berufsstands bezüglich Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Leadership zu fördern und den Fachverband zu noch grösserem Gewicht auf politischer Ebene zu führen.

Prof. Dr. Dieter Pfaff, Präsident veb.ch, Talacker 34, Zürich, dieter.pfaff@veb.ch, Telefon 043 336 50 30

