Kriegel Kommunikation

Moderner Fünfkampf: Elf Nationen sind bei der offenen Schweizermeisterschaft in Bern dabei

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Das 33. Internationale Berner Turnier im Modernen Fünfkampf findet am Wochenende vom 8./9. Juli in Bern statt. An diesem Wettkampfwochenende werden auch die Schweizermeistertitel vergeben. Aber auch Athletinnen und Athleten aus zehn weiteren Nationen wie auch der Schweizer Nachwuchs sind am Start und bestreiten je nach Alter den Wettkampf als Vier- oder Dreikampf.

Medienmitteilung

Moderner Fünfkampf:

Elf Nationen sind bei der offenen Schweizermeisterschaft in Bern dabei

Das 33. Internationale Berner Turnier im Modernen Fünfkampf findet am Wochenende vom 8./9. Juli in Bern statt. An diesem Wettkampfwochenende werden auch die Schweizermeistertitel vergeben. Aber auch Athletinnen und Athleten aus zehn weiteren Nationen wie auch der Schweizer Nachwuchs sind am Start und bestreiten je nach Alter den Wettkampf als Vier- oder Dreikampf.

Reiten, Fechten, Schwimmen und Laufen in Kombination mit Schiessen – fünf Disziplinen an einem Wochenende: Die offene Schweizermeisterschaft im Modernen Fünfkampf bietet ein vielseitiges Sportprogramm am 8. und 9. Juli in Bern. Am Wettkampf nehmen rund 50 Athletinnen und Athleten aus elf verschiedenen Nationen teil. Auch die Titelverteidigerin Anna Jurt und der Titelverteidiger Vital Müller sind am Start. Ihre grösste Konkurrenz sind diejenigen Athletinnen und Athleten, die ab morgen auch an den European Games in Krakau/Polen im Modernen Fünfkampf teilnehmen: Lea Egloff, Florina Jurt, Katharina Jurt und Alexandre Dällenbach.

Laser Run mit neuer Schiessanlage im Stadion Neufeld

Der Anlass startet am Samstagmorgen um 10 Uhr mit dem Vorreiten beim Nationalen Pferdesportzentrum (NPZ) an der Mingerstrasse in Bern. Gleichentags um 13 Uhr finden die Wettkämpfe im Fechten statt. Der Sonntagmorgen startet mit der Disziplin Schwimmen um 8.30 Uhr im Hallenbad Weyermannshaus. Ab 11 Uhr können Interessierte beim Reiten im NPZ zuschauen. Ab 14 Uhr steht die spannende Disziplin Laser Run, eine Kombination mit Schiessen (Laserpistolen) und Laufen auf dem Programm und ist für die Zuschauer ein besonderes Highlight. Erstmals findet dieser Wettkampf im Stadion Neufeld statt, wo seit kurzem eine fix installierte Schiessenlage zur Verfügung steht. Besonders dieses Wettkampfformat bietet dem Publikum viel Spektakel, weil die Athletinnen und Athleten je nach Punkten mit Vorsprung starten und von der Konkurrenz verfolgt werden. Neben der Laufstärke ist bei dieser Disziplin zum Abschluss des intensiven Wettkampftages auch die Treffsicherheit gefordert. Im Anschluss an den Laser Run finden die Siegerehrungen statt. Der Anlass ist öffentlich und Zuschauer sind herzlich willkommen.

Programm und Informationen zum Anlass:

www.pentathlonsuisse.ch/sm

Für weitere Informationen:

Bettina Kriegel, Kommunikationsverantwortliche, Pentathlon Suisse, Telefon 079 458 39 31, info@kriegel-kommunikation.ch