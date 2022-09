Abu Dhabi Global Market (ADGM)

Finanzaufsichtsbehörde der ADGM veröffentlicht Leitlinien für die Regulierung und Beaufsichtigung virtueller Vermögenswerte

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

In Anerkennung der transformativen Kraft der Branche für virtuelle Vermögenswerte (VA) und ihres Potenzials, den Zugang zu innovativen Finanzdienstleistungen zu erleichtern, legt die FSRA der ADGM ihre Erwartungen und Risikobereitschaft für die Regulierung von Anbietern virtueller Vermögenswerte dar.

Auf der Grundlage ihres umfassenden Rechtsrahmens für virtuelle Vermögenswerte können die Grundsätze die Zusammenarbeit der FSRA mit anderen Regulierungsbehörden unterstützen und die breite Öffentlichkeit darüber informieren, wie sie auf die zugrunde liegenden Risiken in diesem Sektor reagiert.

Abu Dhabi Global Market (ADGM), das internationale Finanzzentrum der VAE-Hauptstadt, gab heute bekannt, dass die Finanzaufsichtsbehörde der VAE, die Financial Services Regulatory Authority (FSRA), Leitprinzipien zu ihrem Ansatz für die Regulierung und Beaufsichtigung virtueller Vermögenswerte veröffentlicht hat, um ihre Erwartungen an die Anlageklasse und die Dienstleistungsanbieter in diesem Sektor zu umreißen.

Die Grundsätze sind eine leicht zugängliche und einfach zu befolgende Ergänzung des umfassenden ADGM-Rechtsrahmens für Aktivitäten im Bereich virtueller Vermögenswerte. Sie zielen auch darauf ab, die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt zwischen der FSRA und anderen Behörden sowohl in den VAE als auch weltweit zu verbessern. Darüber hinaus können die Leitprinzipien die Anlegergemeinschaft und die Öffentlichkeit darüber informieren und aufklären, welche Regulierungsmaßnahmen die FSRA ergreifen kann, um die zugrunde liegenden Risiken zu erkennen und darauf zu reagieren.

Im Einzelnen geben die Grundsätze die Risikobereitschaft und die Prioritäten der FSRA für den Sektor wieder, wobei jeder Grundsatz eine der wichtigsten Säulen des ganzheitlichen Ansatzes der ADGM abdeckt, nämlich: ein solider und transparenter Regulierungsrahmen, hohe Zulassungsstandards, die Verhinderung von Geldwäsche und anderen Finanzverbrechen, eine risikosensible Aufsicht, Durchsetzungsbefugnisse bei Verstößen gegen die Vorschriften und die Verpflichtung zur internationalen Zusammenarbeit. Sie sind daher von besonderer Bedeutung für potenzielle Bewerber bei der ADGM und für andere Regulierungsbehörden, die sich für diesen Bereich interessieren.

Die Grundsätze spiegeln die Erfahrungen und das Fachwissen wider, die die FSRA der ADGM seit der Einführung des weltweit ersten maßgeschneiderten Regulierungssystems für virtuelle Vermögenswerte im Jahr 2018 gesammelt hat. Zusammengenommen sind die Grundsätze so kalibriert, dass sie Kundenschutz, Risikosensibilität, Marktintegrität, finanzielle Stabilität und Vertrauen in das Ökosystem gewährleisten. All dies macht die lebendige ADGM-Gemeinschaft für virtuelle Vermögenswerte zu einem bevorzugten Ziel für die besten Unternehmen und Investoren im Bereich virtueller Vermögenswerte.

Angesichts der jüngsten Marktentwicklungen und der unterschiedlichen Ansichten über die Zukunft des Sektors ist die ADGM bestrebt, mit der Branche zusammenzuarbeiten, um deren kontinuierlichen Wandel und Innovation zu unterstützen. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Beibehaltung eines dynamischen und dennoch robusten Regulierungsrahmens und -ansatzes, der auf Veränderungen im Risikoprofil des Sektors reagieren kann. Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters der Anlageklasse ist der FSRA der Ansicht, dass eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden unerlässlich ist, um schädliche Aufsichtsarbitrage zu verhindern.

Emmanuel Givanakis, CEO der FSRA , sagte: „Diese Leitprinzipien werden den Anlegern, anderen Regulierungsbehörden, der Industrie und der breiten Öffentlichkeit mehr Klarheit über unseren Regulierungsansatz in diesem Bereich und die wichtigsten Erwartungen verschaffen, die wir an die derzeitigen Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte im ADGM und an potenzielle Bewerber stellen. Sie beschreiben auch die Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, um die wesentlichen Risiken, die sich aus diesen Aktivitäten ergeben, zu mindern, sowie die Befugnisse der Aufsichtsbehörden, um jegliches Fehlverhalten aufzudecken und dagegen vorzugehen. Im Einklang mit der breiteren Strategie des FSRA, sich an internationalen Best Practices zu orientieren, verdeutlichen diese Grundsätze die hohen Standards unseres Rahmens in einer Zeit zunehmender Volatilität und eines erhöhten regulatorischen Fokus."

Um das ausführliche Dokument zu den ADGM FSRA-Leitprinzipien einzusehen, klicken Sie bitte HIER

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Simon Hailes

Leiter von Edelman Smithfield, Naher Osten

Tel.: +971 50 973 1173

E: simon.hailes@edelmansmithfield.com

Hajer Altenaiji

Leiterin Unternehmenskommunikation

E: media@adgm.com