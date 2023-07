Kriegel Kommunikation

Schweizermeisterschaft im Moderner Fünfkampf: Anna Jurt und Vital Müller greifen zum Titel

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Offene Schweizermeisterschaft im Modernen Fünfkampf:

Anna Jurt und Vital Müller verteidigen souverän ihre Titel

Medienmitteilung

Schweizermeisterschaft im Modernen Fünfkampf:

Anna Jurt und Vital Müller greifen erneut zum Titel

Das Siegerbild gleicht demjenigen aus dem Vorjahr: Anna Jurt und Vital Müller können bei den offenen Schweizermeisterschaften im Modernen Fünfkampf ihre Titel verteidigen – und gewinnen auch in der Gesamtwertung. Rund 50 Athletinnen und Athleten aus 15 Nationen haben am 33. Berner Turnier in Bern vom 8. und 9. Juli teilgenommen.

«Eine Sportart mit fünf Disziplinen zu organisieren, ist eine Herausforderung», sagte OK-Präsident Bernhard Kocher nach der offenen Schweizermeisterschaft, die am Wochenende vom 8. und 9. Juli 2023 in Bern stattfand. «15 Nationen mit rund 50 Athletinnen und Athleten haben teilgenommen und alles hat reibungslos geklappt», zog Kocher ein positives Fazit nach den zwei intensiven Tagen. Das Siegerbild präsentiert sich gleich wie im Vorjahr: Anna Jurt wurde Schweizermeisterin und Vital Müller Schweizermeister im Modernen Fünfkampf.

Spektakel beim Laser Run auf neuer Anlage im Stadion Neufeld in Bern

Kann Vital Müller seinen Schweizermeistertitel verteidigen? Diese Frage stand zu Beginn des Wettkampfes im Raum, denn Alexandre Dällenbach überzeugte jüngst an den European Games in Krakau Ende Juni mit starken Leistungen und sicherte sich dort einen Quotenplatz für die Olympischen Sommerspiele in Paris 2024. Während Vital Müller ein fehlerfreier Ritt gelang, lief es Alexandre Dällenbach im Reiten alles andere als nach Wunsch. So konnte Vital Müller als zweiter in den Laser Run starten und dort sogar noch den Tschechen Svoboda überholen und sich zum zweiten Mal zum Schweizermeister im Modernen Fünfkampf küren. Mit einer starken Leistung überzeugte auch der Westschweizer Maxence Hofer, der nach drei Disziplinen an dritter Position in den Laser Run startete und ebenfalls am Tschechen vorbeizog und auf dem zweiten Schlussrang Vize-Schweizermeister wurde. Alexandre Dällenbach platzierte sich auf Rang 3, resp. im Gesamtklassement auf Rang 7.

Das Duell bei den Spitzenathletinnen Lea Egloff und Anna Jurt, die auch international erfolgreich sind, wurde mit Spannung erwartet. Vorjahressiegerin Anna Jurt überzeugte in allen Disziplinen mit konstant guten Leistungen und konnte als Zweitplatzierte nach drei Disziplinen in den Laser Run starten. Mit einem starken Lauf und Treffsicherheit auf der neuen Schiessanlage im Stadion Neufeld konnte sie die Tschechin Anna Roubickova überholen und ihren Schweizermeistertitel souverän verteidigen. Lea Egloff klassierte sich auf dem dritten und Chloé Vaucher auf dem vierten Schlussrang in der Gesamtwertung.

Auch Athletinnen und Athleten im Schulalter waren beim Sportanlass in Bern dabei und haben am Vier- oder Dreikampf teilgenommen. Sie konnten ihre sportliche Vielseitigkeit vor Publikum beweisen. Und natürlich wurden die Talente auch von Nationalcoach Florence Dinichert mit Freude beobachtet. Denn die Talentförderung ist für Pentathlon Suisse wichtig und wird tatkräftig unterstützt.

Die Resultate der offenen Schweizermeisterschaft

DAMEN Top-Ten-Rangliste

1. Anna Jurt, SUI (1'337), 2. Anna Roubickova, CZE (1’324), 3. Lea Egloff, SUI (1’313), 4. Chloé Vaucher, SUI (1’300), 5. Poppy Clark, GBR (1241), 6. Stephanka Mrázková, CZE (1’230), 7. Marketa Honova, CZE (1’132), 8. Katrin Niedermann, SUI (1’108), 9. Suzie Cave, GBR (1’098), 10. Barbora Rajnoch, CZE (1’037)

HERREN Top-Ten-Rangliste

1. Vital Müller (1'427), 2. Maxence Hofer, SUI (1‘409), 3. Bohumil Jiri Svoboda, CZE (1’398), 4. Maurice Curth, GER (1’385), 5. Rhys Lanskey, AUS (1’305), 6. Peter Galligan, IRL (1’258), 7. Alexandre Dällenbach, SUI (1’208), 8, Antonio Sanchez Paraja, ESP (1’166), 9. Adam Tobiás Parizek, CZE (1’153), 10. Naoki Toyomura, NZL (1’106)

www.pentathlonsuisse.ch/sm

Für weiter Informationen:

Bettina Kriegel, Kommunikationsverantwortliche, Pentathlon Suisse, Telefon 079 458 39 31, info@kriegel-kommunikation.ch