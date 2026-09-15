Cornèr Banca SA

Cornèrcard introduce Mastercard In Control(TM) per trasformare i pagamenti B2B

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Lugano, Svizzera (ots)

Cornèrcard, la divisione Carte di pagamento di Cornèr Banca SA, ha annunciato oggi che la sua clientela aziendale può ora beneficiare di Mastercard In Control(TM), una soluzione di carte virtuali pensata per aiutare le aziende svizzere a integrare funzionalità di pagamento sicure e intelligenti direttamente nelle piattaforme che già utilizzano.

Il lancio rappresenta un passo significativo nella strategia di Cornèrcard per fornire soluzioni di finanza integrata alla clientela aziendale, consentendo alle imprese di incorporare i pagamenti nei flussi di lavoro di approvvigionamento, viaggi, gestione delle spese e contabilità fornitori. Grazie alla tecnologia delle carte virtuali di Mastercard, le aziende possono automatizzare i processi di pagamento, avere una visione più chiara delle spese e ottimizzare la gestione del capitale circolante, mantenendo al contempo rigorosi meccanismi di controllo e sicurezza.

Le aziende sono sempre più chiamate a digitalizzare i processi di pagamento, migliorare l'efficienza operativa e ottenere una maggiore visibilità sulle spese e sui flussi di cassa. Con la progressiva digitalizzazione delle operazioni finanziarie, molte organizzazioni sono alla ricerca di soluzioni per semplificare i pagamenti aziendali e ridurre al contempo sia le attività manuali di riconciliazione che gli oneri amministrativi. Questa tendenza trova conferma nella diffusione crescente delle carte virtuali: secondo una ricerca di Mastercard, il 74% degli acquirenti B2B prevede che entro il 2028 almeno un quarto delle proprie transazioni sarà effettuato con carte virtuali.

Mastercard In Control(TM) for Commercial Payments consente alle aziende di generare numeri di carte virtuali con controlli di spesa personalizzati e dati di transazione più dettagliati, contribuendo ad automatizzare la riconciliazione, migliorare la visibilità sulle spese aziendali e ridurre il rischio di frode.

Permettendo alle organizzazioni di definire parametri come limiti di spesa, categorie merceologiche degli esercenti e periodi di validità delle transazioni, la soluzione aiuta a prevenire usi non autorizzati, garantendo al contempo un maggiore controllo sui pagamenti aziendali.

Le funzionalità delle carte virtuali possono inoltre essere incorporate nelle piattaforme ERP, di approvvigionamento e di gestione di viaggi e spese, rendendo i pagamenti parte integrante dei flussi di lavoro esistenti.

"Sempre più aziende svizzere si aspettano che i servizi finanziari siano integrati negli strumenti digitali che utilizzano quotidianamente", ha affermato Alessandro Seralvo, direttore generale di Cornèrcard. "Con il lancio di Mastercard In Control(TM), consentiamo alla nostra clientela aziendale di digitalizzare i pagamenti ai fornitori, di rafforzare i controlli sulle spese e di semplificare le operazioni finanziarie con un'esperienza utente sicura e lineare".

La soluzione risponde a numerose esigenze legate ai pagamenti aziendali, tra cui acquisti, pagamenti ai fornitori, gestione di viaggi e spese e altre necessità di pagamento delle imprese.

Daniela Massaro, Country Manager di Mastercard per la Svizzera e il Liechtenstein, ha commentato:

"I pagamenti commerciali restano uno degli ambiti con il maggiore potenziale di trasformazione digitale. Le carte virtuali stanno aiutando le organizzazioni a ripensare il modo in cui gestiscono le spese, garantendo maggiore visibilità, controllo e flessibilità nel processo di pagamento. Integrando le funzionalità di pagamento direttamente nei sistemi che le aziende già utilizzano quotidianamente, le organizzazioni possono snellire le operazioni, ridurre il lavoro manuale e facilitare la comprensione e la gestione dei flussi di denaro all'interno dell'azienda. Il risultato è un approccio ai pagamenti più semplice ed efficiente, che offre ai team la sicurezza necessaria per concentrarsi meno sui processi e più sulla promozione della crescita".

Mastercard e Cornèrcard condividono la stessa visione: modernizzare i pagamenti B2B con esperienze nativamente digitali, in grado di ridurre gli ostacoli e aprire nuove opportunità di crescita. Con la crescente diffusione dei modelli di finanza integrata, Mastercard aiuta gli istituti finanziari e i partner tecnologici a integrare funzionalità sicure per i pagamenti commerciali direttamente negli ecosistemi digitali in cui si svolge l'attività d'impresa. Combinando l'esperienza di Cornèrcard nel servire le imprese svizzere con la tecnologia globale di Mastercard per i pagamenti commerciali, le due organizzazioni aiutano le aziende a passare dai metodi di pagamento tradizionali a soluzioni basate su carte virtuali più efficienti e corredate da dati più completi.

Il lancio rafforza l'impegno di Cornèrcard nell'offrire soluzioni di pagamento innovative in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione del tessuto imprenditoriale svizzero - dalle grandi aziende fino alle PMI e alle realtà orientate alla crescita - in un'economia sempre più digitale.

A proposito del Gruppo Cornèr

Il Gruppo Cornèr è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca universale ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza finanziaria più importante della Confederazione Elvetica, dopo Zurigo e Ginevra. I servizi e i prodotti destinati alla clientela coprono l'intera gamma dell'offerta bancaria tradizionale, con una specializzazione più specifica nei settori del Private Banking, del finanziamento, delle carte di pagamento Visa, Mastercard e Diners Club (Cornèrcard) e del trading online (Cornèrtrader), attività sulle quali poggia lo sviluppo del Gruppo Cornèr. Il Gruppo Cornèr è composto dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle succursali di Chiasso, Ginevra, Locarno, Zurigo e Guernsey, dalle affiliate Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe AG, Finpromotion SA e Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informazioni su cornergroup.ch.

A proposito di Mastercard

Mastercard potenzia le economie e da opportunità alle persone in oltre 200 Paesi e territori in tutto il mondo. Insieme ai nostri clienti, stiamo costruendo un'economia sostenibile in cui tutti possano prosperare. Supportiamo un'ampia gamma di soluzioni di pagamento digitale, rendendo le transazioni sicure, semplici, intelligenti e accessibili. La nostra tecnologia e innovazione, le nostre partnership e i nostri network si integrano per offrire una serie unica di prodotti e servizi che aiutano persone, aziende e governi a realizzare il loro massimo potenziale.