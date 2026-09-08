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Intuitive porta in Europa l’innovazione di da Vinci 5

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Friburgo in Brisgovia, Germania (ots)

Evolve la piattaforma di chirurgia robotica: marcatura CE per strumenti Force Feedback e nuove funzionalità digitali

Intuitive, un leader globale nelle tecnologie per la chirurgia mininvasiva e pioniere della chirurgia robotica, annuncia di aver ottenuto la marcatura CE per gli strumenti Force Feedback del sistema chirurgico da Vinci 5, insieme a una serie di nuove funzionalità che saranno introdotte in Europa.

La tecnologia Force Feedback è progettata per aumentare la consapevolezza delle forze esercitate sui tessuti durante l’intervento chirurgico, consentendo ai chirurghi di percepire, attraverso i comandi manuali della console da Vinci 5, le forze di spinta e trazione e di misurarne l’intensità grazie a un indicatore in tempo reale.

Insieme agli strumenti Force Feedback, Intuitive introduce oltre 100 aggiornamenti e miglioramenti dell’esperienza d’uso per i professionisti che utilizzano da Vinci 5 in Europa. Queste innovazioni, supportate dall’avanzata architettura di calcolo di da Vinci 5, con una potenza computazionale 10.000 volte superiore a quella di da Vinci Xi, rappresentano un ulteriore passo nell’evoluzione della piattaforma di chirurgia robotica più avanzata di Intuitive.

“Con l’introduzione in Europa degli strumenti Force Feedback e delle nuove funzionalità di da Vinci 5, continuiamo a portare avanti la nostra visione di una piattaforma progettata per evolvere nel tempo insieme alle esigenze dei chirurghi, dei pazienti e dei sistemi sanitari”, ha dichiarato Dirk Barten, Presidente Commerciale di Intuitive per l’Europa.

“In tutti i sistemi sanitari, gli ospedali si trovano di fronte alla sfida di garantire migliori esiti clinici per i pazienti, al contempo riducendo il costo complessivo dell’assistenza, ampliando l’accesso alle cure e migliorando l’esperienza dei pazienti e dei team assistenziali. Con il nostro portafoglio di sistemi da Vinci e l’ecosistema integrato Intuitive, frutto di oltre trent’anni di esperienza, continuiamo a supportare i nostri clienti nell’affrontare queste sfide”.

Force Feedback: una tecnologia unica nel suo genere

Le crescenti evidenze di real-world mostrano che Force Feedback e le tecnologie digitali possono contribuire a una chirurgia più delicata sui tessuti e a migliorare gli esiti clinici in passaggi operatori chiave di molteplici procedure. [1-6]

Con l’utilizzo degli strumenti Force Feedback:

i sensori misurano in tempo reale, circa 1.000 volte al secondo, le forze di spinta, trazione e direzionali che il chirurgo percepisce attraverso i comandi manuali della console da Vinci 5.

Da Vinci 5 visualizza in tempo reale l’intensità relativa della forza applicata ai tessuti durante l’intervento chirurgico attraverso Force Gauge, un indicatore visivo simile a un tachimetro.

Attraverso Case Insights in MyIntuitive+, i chirurghi potranno analizzare i parametri post-operatori relativi alle forze esercitate, con l’obiettivo di affinare la propria tecnica e contribuire a ridurre la variabilità nell’applicazione delle forze tra le diverse procedure.

Le evoluzioni di da Vinci 5 includono:

· Telepresenza: Intuitive Telepresence, la funzionalità in tempo reale che consente ai medici collegati da remoto di osservare una procedura e fornire indicazioni durante l’intervento, si arricchisce di una nuova telecamera che amplia la visuale all’intera sala operatoria, di un nuovo cursore live e di un sistema audio migliorato per facilitare la comunicazione. Questi potenziamenti sono progettati per trasformare l’apprendimento e formazione dei chirurghi, valorizzando la rete globale di Intuitive che conta oltre 101.000 chirurghi formati all’utilizzo dei sistemi da Vinci.

· Rimozione degli strumenti avviata dal chirurgo: i chirurghi potranno attivare direttamente dalla console la rimozione degli strumenti o dell’endoscopio, a beneficio di una maggiore autonomia del chirurgo e di scambi degli strumenti più sicuri.

· Targeting multi-braccio: la possibilità di effettuare il targeting con qualsiasi numero di bracci già collegati al paziente semplifica e riduce i tempi di preparazione della procedura e consente, quando necessario, di modificare più agevolmente il targeting durante l’intervento, favorendo una chirurgia multi-quadrante più efficiente.

Da Vinci 5 è il sistema chirurgico da Vinci di quinta generazione e l’ultima novità della famiglia da Vinci che comprende anche i sistemi multiport da Vinci X e da Vinci Xi e il sistema single-port da Vinci SP, offrendo ai chirurghi e agli ospedali un’ampia scelta di soluzioni Intuitive avanzate e consolidate.

Oltre 11.700 sistemi chirurgici da Vinci sono utilizzati negli ospedali di tutto il mondo e, ad oggi, sono state eseguite più di 21,8 milioni di procedure con i sistemi da Vinci.[7]

“Quando abbiamo introdotto da Vinci 5, lo abbiamo progettato come una piattaforma per l’innovazione continua, in grado di integrare regolarmente nuove funzionalità, capacità, indicazioni e strumenti”, ha dichiarato Iman Jeddi, PhD, Senior Vice President e General Manager, da Vinci Platforms and Product Operations di Intuitive.

“La chirurgia genera una straordinaria quantità di informazioni. Integrando i dati provenienti dall’intera esperienza chirurgica, inclusi video, movimenti degli strumenti e Force Feedback, stiamo costruendo le basi per la prossima generazione di funzionalità basate sull’Intelligenza artificiale. Siamo entusiasti di poter portare questo ritmo di innovazione ai chirurghi e ai team assistenziali di tutta Europa”.

Immagini

Le immagini relative a questo comunicato stampa sono disponibili qui.

Informazioni su Intuitive

Intuitive (NASDAQ:ISRG), con headquarter a Sunnyvale, California, e sede italiana a Milano, è uno dei leader globali nelle tecnologie per la chirurgia mininvasiva e pioniere della chirurgia robotica. Le nostre tecnologie comprendono il sistema di chirurgia robotica da Vinci e il sistema endoluminale Ion. Integrando sistemi avanzati, formazione continua e servizi in grado di generare valore, aiutiamo i medici e le loro équipe a ottimizzare l’assistenza, contribuendo al raggiungimento dei migliori risultati possibili. In Intuitive immaginiamo un futuro dell’assistenza meno invasivo e profondamente migliore, in cui le patologie vengono identificate precocemente e trattate tempestivamente, consentendo ai pazienti di tornare a ciò che conta di più per loro.

Informazioni sui sistemi chirurgici da Vinci

Il sistema chirurgico da Vinci è disponibile in diversi modelli. I sistemi chirurgici da Vinci sono progettati per supportare i chirurghi nell’esecuzione di interventi mininvasivi, offrendo una visione 3D ad alta definizione e ingrandita, insieme all’assistenza robotica e informatica. Utilizzano una strumentazione dedicata, che comprende una telecamera chirurgica miniaturizzata e strumenti articolati (tra cui forbici, bisturi e pinze), progettati per agevolare dissezioni e ricostruzioni precise anche nelle aree anatomiche più profonde.

Per maggiori informazioni, visita il sito web di Intuitive: https://www.intuitive.com/it-it

Il presente materiale può contenere stime e previsioni rispetto alle quali i risultati effettivi potrebbero differire. Alcuni prodotti, funzionalità o tecnologie potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi. Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti nella propria area geografica, contattare il team Intuitive locale. Per indicazioni, controindicazioni, avvertenze e altre informazioni sul prodotto, consultare il relativo Manuale d’uso.

© 2026 Intuitive Surgical Operations, Inc. Tutti i diritti riservati. I nomi e i loghi dei prodotti e dei marchi, tra cui Intuitive, da Vinci e Ion, sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Intuitive Surgical o dei rispettivi proprietari. Visita intuitive.com/trademarks.

[1] Kneuertz, P. J., et al. (2025). "Force in robotic thoracic surgery –a one year analysis of DaVinci 5 force feedback." Journal of Robotic Surgery 19(1): 632.

[2]Rabinovich EP, et al. Feasibility of intraoperative force quantification during robotic paraesophageal hernia repair: a prospective case series using integrated force-sensing technology. Front Surg. (In. Press).

[3]O’Hara J, et al. Characterizing objective performance indicators (OPIs) and predicting clinical outcomes in robotic-assisted radical prostatectomy (RARP) using a machine learning-enabled analytics application: a pilot study. AUA 2026 Annual Meeting. Poster presentation. Washington, DC

[4]Williams B, et al. Force feedback and postoperative outcomes: a comparative analysis of da Vinci Xi and da Vinci 5 for low anterior resections. ASCRS 2026 Annual Meeting. Poster presentation. Tampa, FL.

[5]Wenholz A, et al. Analyzing the amount of forces used during steps of dV5 low anterior colon resections: does it affect post-operative outcomes? ASCRS 2026 Annual Meeting. Poster presentation. Tampa, FL

[6]Khang N, et al. Development of a live robotic tensiometer to quantify crural closure using force feedback tools on the dV5 platform. SAGES 2026 Annual Meeting. Podium presentation. Tampa, FL.

[7] Dati Intuitive aggiornati al secondo trimestre 2026.