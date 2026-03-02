Cornèr Banca SA

Il Gruppo Cornèr conferma la propria solidità

Lugano (ots)

Nel 2025, il Gruppo Cornèr ha conseguito risultati positivi, valorizzando la propria base di clientela e la coerenza del modello di business. La fiducia riposta nel Gruppo si è tradotta in un'ulteriore crescita dei depositi che hanno raggiunto CHF 5'454,4 milioni (+5,4%) e in un rafforzamento dell'attività creditizia, in particolare nel comparto ipotecario. Il 74esimo esercizio si è chiuso con una somma di bilancio che sfiora i CHF 9 miliardi (+3,1%) - con la liquidità pari a CHF 904 milioni, in massima parte depositata presso la Banca Nazionale Svizzera e con fondi propri pari a CHF 1'255,8 milioni (+2,7%). I ricavi ammontano a CHF 470,8 milioni, mentre l'utile netto è pari a CHF 50,8 milioni, in linea con le previsioni di budget formulate. Nell'ambito della governance, il Gruppo annuncia la proposta di nomina di Gabriele Zanzi nel Consiglio di Amministrazione.

In un contesto economico caratterizzato da mercati finanziari volatili, persistenti incertezze geopolitiche e da un livello dei tassi d'interesse particolarmente contenuto, il Gruppo Cornèr ha, ancora una volta, mostrato la propria solidità e la forza del proprio modello operativo diversificato. Tutte le principali attività del Gruppo hanno mostrato complessivamente un buon andamento. Ciò si riflette in un solido risultato dei ricavi da interesse che ammontano a CHF 141,9 milioni, da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio pari a CHF 200,9 milioni, nonché nel contributo delle attività di negoziazione, che si attestano a CHF 110,9 milioni.

In particolare, si registra una solida crescita nel comparto creditizio, con un'ulteriore crescita dell'attività ipotecaria che supera la soglia dei CHF 3 miliardi, sostenuta anche dall'acquisizione di nuova clientela al di fuori del Ticino, proveniente dalle piazze di Zurigo e Ginevra. Positivi anche i risultati del Private Banking e del trading online Cornèrtrader, che beneficia degli investimenti effettuati sulla nuova piattaforma. Si confermano inoltre i soddisfacenti volumi generati dal settore delle carte di pagamento dove Cornèrcard mantiene una posizione di primo piano sul mercato svizzero.

Nel corso dell'anno, il Gruppo Cornèr ha proseguito con investimenti strategici volti a sostenere lo sviluppo futuro e il miglioramento continuo dei processi. In particolare, è stato avviato un progetto informatico pluriennale orientato al progressivo aggiornamento e alla migrazione dei sistemi di gestione dei dati verso tecnologie cloud, basata su infrastrutture localizzate in Svizzera e su ambienti dedicati, con l'obiettivo di accrescere sicurezza, flessibilità ed efficienza operativa.

Parallelamente sono stati inaugurati nuovi uffici amministrativi a Chiasso per meglio accomodare le esigenze delle collaboratrici e dei collaboratori confrontati giornalmente con i sempre più crescenti disagi del traffico pendolare. È stato inoltre completato il percorso di integrazione di Finpromotion SA, storica società di gestione patrimoniale con sede a Lugano, rafforzando ulteriormente l'offerta nel settore del wealth management.

Alla fine del 2025, il Gruppo Cornèr occupava 1'143 collaboratrici e collaboratori a tempo pieno, di cui 997 in Ticino, 118 nel resto della Svizzera e 28 all'estero.

Sul fronte della governance, alla prossima Assemblea Generale del 24 aprile 2026 il Consiglio di Amministrazione proporrà la nomina di Gabriele Zanzi, profondo conoscitore del settore bancario svizzero e dell'area creditizia in particolare, nonché del tessuto commerciale ticinese.

Il Rapporto annuale sarà pubblicato sul sito cornergroup.ch entro il 30 aprile 2026.

A proposito del Gruppo Cornèr

Il Gruppo Cornèr è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca universale ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza finanziaria più importante della Confederazione Elvetica, dopo Zurigo e Ginevra. I servizi e i prodotti destinati alla Clientela coprono l'intera gamma dell'offerta bancaria tradizionale, con una specializzazione più specifica nei settori del Private Banking, del finanziamento, delle carte di pagamento Visa, Mastercard e Diners Club (Cornèrcard) e del trading online (Cornèrtrader), attività sulle quali poggia lo sviluppo del Gruppo Cornèr. Il Gruppo Cornèr è composto dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle succursali di Chiasso, Ginevra, Locarno, Zurigo e Guernsey, dalle affiliate Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA e Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informazioni su cornergroup.ch.