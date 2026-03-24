Cornèr Banca SA

Cornèrcard e Viseca sviluppano insieme una nuova soluzione di settore che consente trasferimenti istantanei di denaro tra persone a livello globale mediante carte di pagamento

Ein Dokument

Zurigo (ots)

Cornèr Banca SA e Viseca Payment Services SA intendono agevolare l'invio diretto di denaro tra persone per i titolari di carte di pagamento svizzere. A tal fine, le due aziende costituiscono PayInit AG. L'obiettivo è creare un'infrastruttura per trasferimenti P2P globali basati su carte di pagamento Mastercard e Visa. La nuova soluzione di settore sarà messa a disposizione di tutti gli emittenti svizzeri di carte e fornitori di soluzioni di pagamento mobili.

Nell'ambito della neocostituita PayInit AG, Cornèrcard e Viseca svilupperanno, nei prossimi mesi, una soluzione di settore per trasferimenti P2P internazionali. Ciò consentirà ai clienti dei fornitori di soluzioni di pagamento aderenti di inviare denaro da carte di pagamento svizzere ad altre carte di pagamento, wallet o conti bancari in tutto il mondo. La soluzione si avvarrà dei circuiti globali di carte Mastercard e Visa oltre ai partner locali che rispettano gli standard internazionali in materia di sicurezza e protezione dei dati. Sarà inoltre istituito un elenco dei destinatari (Alias Directory).

Sulla base di tale elenco, le clienti e i clienti finali degli emittenti di carte e dei fornitori di soluzioni di pagamento mobili aderenti potranno inviarsi direttamente denaro utilizzando come identificativo il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica. Partner tecnologico per la nuova soluzione di settore è Opentech (www.opentech.com), società specializzata in servizi digitali in ambito finanziario.

OpenPay Send, la piattaforma di invio denaro sviluppata da Opentech, è aperta e scalabile - e pone particolare attenzione all'interoperabilità tra banche, emittenti di carte e circuiti internazionali di pagamento. La soluzione mira a essere di facile utilizzo ed efficace, nonché a offrire un valore aggiunto a beneficio della clientela.

Una soluzione per l'intero settore

La nuova soluzione di settore per trasferimenti P2P globali, comprensiva di elenco dei destinatari, si rivolge a tutti gli emittenti di carte e fornitori di soluzioni di pagamento mobili del territorio elvetico.

Una partecipazione e un contributo attivo allo sviluppo di PayInit AG sono benvenuti, ma non costituiscono un requisito per l'utilizzo dell'infrastruttura. Il servizio è erogato tramite un contratto di prestazione di servizi stipulato tra PayInit AG, gli emittenti di carte e i fornitori di soluzioni di pagamento mobili interessati.

Alessandro Seralvo, Chief Executive Officer di Cornèrcard e membro del Consiglio di Amministrazione di PayInit AG: "Con PayInit AG puntiamo a una soluzione basata su carte, particolarmente semplice e flessibile per la nostra clientela, perché si appoggia su carte di pagamento esistenti. Il denaro può essere inviato direttamente in tutto il mondo, indipendentemente dal fatto che i destinatari utilizzino carte, wallet o conti bancari. Quale co-fondatrice di PayInit AG, Cornèr Banca SA contribuisce a creare una soluzione di settore aperta che semplifica sensibilmente la vita quotidiana delle utenti e degli utenti".

Michael Walther, Chief Financial Officer di Viseca e Presidente del Consiglio di Amministrazione di PayInit AG: "Con PayInit AG gettiamo le basi per trasferimenti P2P globali effettuati tramite carte di pagamento svizzere. In tal modo colmiamo una lacuna significativa nell'offerta del mercato svizzero delle carte di pagamento e offriamo all'intero settore elvetico nuove opportunità per trasferimenti diretti moderni e transfrontalieri tra persone".

Stefan Brunner, Chief Product Officer di Viseca: "Grazie ai trasferimenti P2P globali e all'elenco dei destinatari completo e conforme agli standard di PayInit AG, le titolari e i titolari delle carte beneficiano di un'esperienza utente unica. La soluzione innovativa è aperta a tutti gli emittenti di carte e, insieme all'intero settore, siamo lieti di contribuire a sviluppare ulteriormente il futuro dei pagamenti digitali in Svizzera".

Stefano Andreani, Founder & Chief Executive Officer di Opentech: "La missione di PayInit AG si allinea perfettamente con i valori fondamentali di Opentech: rendere i pagamenti più accessibili, interoperabili e semplici. In qualità di partner tecnologico abilitante attraverso OpenPay Send, Opentech supporta un'iniziativa in cui il settore bancario svizzero dimostra ancora una volta di essere un pioniere a livello globale, generando valore concreto per tutti gli stakeholder".

Il lancio della nuova soluzione per trasferimenti P2P è previsto entro la fine del 2026. Cornèr Banca SA e Viseca Payment Services SA forniranno ulteriori informazioni a tempo opportuno.

A proposito di PayInit AG

PayInit AG è una società veicolo fondata da Cornèr Bank SA e Viseca Payment Services AG con l'obiettivo di sviluppare un'infrastruttura aperta per i trasferimenti di denaro P2P globali basati su carte di pagamento svizzere. La soluzione connette le reti globali di Mastercard e Visa a una moderna alias directory. È aperta a tutti gli emittenti di carte svizzeri e ai provider di soluzioni di mobile payment che desiderano offrire ai propri clienti trasferimenti diretti semplici, sicuri e globali.

A proposito del Gruppo Cornèr

Il Gruppo Cornèr è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca universale ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza finanziaria più importante della Confederazione Elvetica, dopo Zurigo e Ginevra. I servizi e i prodotti destinati alla lientela coprono l'intera gamma dell'offerta bancaria tradizionale, con una specializzazione più specifica nei settori del Private Banking, del finanziamento, delle carte di pagamento Visa, Mastercard e Diners Club (Cornèrcard) e del trading online (Cornèrtrader), attività sulle quali poggia lo sviluppo del Gruppo Cornèr. Il Gruppo Cornèr è composto dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle succursali di Chiasso, Ginevra, Locarno, Zurigo e Guernsey, dalle affiliate Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA e Allegra Vermögensverwaltungs AG. Informazioni su cornergroup.ch.

A propostito di Viseca - swiss cashless competence

Viseca è un'impresa leader di prodotti e prestazioni nel settore dei pagamenti senza contanti. Tra questi figurano l'emissione di carte di pagamento (Viseca Card Services SA) e l'erogazione di servizi per la gestione delle carte rivolti agli emittenti (Viseca Payment Services SA). Nel 2025 il fatturato è stato di CHF 536,4 mio. e il risultato d'esercizio è ammontato a CHF 139,7 mio. Viseca appartiene alle maggiori banche cantonali e retail svizzere, tra le quali tutte le banche cantonali, il Gruppo Raiffeisen, Entris Banking, Banca Migros, Banca Cler, banche regionali, ma anche private e commerciali.

A propostito di Opentech

Opentech (www.opentech.com) è un service provider che supporta banche, issuer e istituzioni finanziarie regolamentate nei loro percorsi di digital transformation. Attiva dal 2003, l'azienda ha maturato oltre vent'anni di esperienza nei pagamenti e nei servizi finanziari, sviluppando piattaforme full-stack sicure e scalabili adottate da importanti istituzioni in Austria, Italia e Svizzera. Certificata PCI DSS Level 1, PCI 3DS, ISO 27001 e ISO 9001, Opentech opera secondo i più elevati standard di sicurezza, qualità e governance, offrendo infrastrutture tecnologiche solide a supporto dell'evoluzione dell'ecosistema dei pagamenti. Per le istituzioni finanziarie che cercano innovazione senza vincoli tecnologici, Opentech unisce una comprovata capacità di innovazione a architetture aperte e flessibili, progettate per evolvere insieme alle loro ambizioni strategiche.