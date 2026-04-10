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Reclamo contro la "Neue Zürcher Zeitung" respinto

Berna (ots)

Parti: Kujat c. "Neue Zürcher Zeitung"

Tema: Verità / Omissione di elementi d'informazione importanti / Deformazione dei fatti / Accuse non giustificate

Reclamo respinto

Riassunto

Nel giugno e nell'agosto del 2024 la "NZZ" ha pubblicato un articolo e un podcast sull'ex generale tedesco della NATO Harald Kujat. I contributi ripercorrono la sua evoluzione da ufficiale di alto rango della NATO a figura oggi controversa. All'origine dell'articolo vi era un incontro tra il giornalista della "NZZ" Marco Seliger e Kujat. Il giornalista intendeva parlare con l'ex generale delle sue controverse dichiarazioni sulla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Kujat aveva però interrotto l'incontro prima del previsto.

Harald Kujat ha presentato un reclamo contro questa copertura giornalistica. Ha contestato il fatto che gli fosse attribuito di assecondare la narrativa del Cremlino. Ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui avrebbe diffuso menzogne, ad esempio in merito ai negoziati di pace del marzo 2022. A suo avviso, i contributi contenevano dichiarazioni lesive dell'onore.

Il Consiglio della stampa è giunto alla conclusione che, nell'uso dell'espressione "militärische Spezialoperation" (operazione militare speciale), la "NZZ" avrebbe dovuto precisare che Kujat aveva posto tale formula tra virgolette. Si tratta tuttavia di un'imprecisione giornalistica, non di una violazione del dovere di diligenza. Il Consiglio della stampa ha inoltre rilevato che le espressioni "Putin-Versteher" (comprensivo nei confronti di Putin) e "Sowjet-General" (generale sovietico) usate nei titoli, vanno intese come una semplificazione giornalistica e che Harald Kujat, per i ruoli ricoperti in passato e nel presente, è una figura pubblica tenuta ad accettare di essere oggetto di critica pubblica.

Presa di posizione 6/2026