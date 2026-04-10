PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo contro la "Neue Zürcher Zeitung" respinto

Berna (ots)

Parti: Kujat c. "Neue Zürcher Zeitung"

Tema: Verità / Omissione di elementi d'informazione importanti / Deformazione dei fatti / Accuse non giustificate

Reclamo respinto

Riassunto

Nel giugno e nell'agosto del 2024 la "NZZ" ha pubblicato un articolo e un podcast sull'ex generale tedesco della NATO Harald Kujat. I contributi ripercorrono la sua evoluzione da ufficiale di alto rango della NATO a figura oggi controversa. All'origine dell'articolo vi era un incontro tra il giornalista della "NZZ" Marco Seliger e Kujat. Il giornalista intendeva parlare con l'ex generale delle sue controverse dichiarazioni sulla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina. Kujat aveva però interrotto l'incontro prima del previsto.

Harald Kujat ha presentato un reclamo contro questa copertura giornalistica. Ha contestato il fatto che gli fosse attribuito di assecondare la narrativa del Cremlino. Ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui avrebbe diffuso menzogne, ad esempio in merito ai negoziati di pace del marzo 2022. A suo avviso, i contributi contenevano dichiarazioni lesive dell'onore.

Il Consiglio della stampa è giunto alla conclusione che, nell'uso dell'espressione "militärische Spezialoperation" (operazione militare speciale), la "NZZ" avrebbe dovuto precisare che Kujat aveva posto tale formula tra virgolette. Si tratta tuttavia di un'imprecisione giornalistica, non di una violazione del dovere di diligenza. Il Consiglio della stampa ha inoltre rilevato che le espressioni "Putin-Versteher" (comprensivo nei confronti di Putin) e "Sowjet-General" (generale sovietico) usate nei titoli, vanno intese come una semplificazione giornalistica e che Harald Kujat, per i ruoli ricoperti in passato e nel presente, è una figura pubblica tenuta ad accettare di essere oggetto di critica pubblica.

Presa di posizione 6/2026

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Weitere Storys: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Alle Storys Alle
  • 13.02.2026 – 09:00

    Reclamo contro la "Republik" parzialmente accolto

    Berna (ots) - Parti: AMQG/AUFG c. "Republik" Tema: Diritto di essere ascoltati in caso di gravi addebiti Reclamo parzialmente accolto Riassunto In un articolo, la rivista online "Republik" ha accusato l'Associazione AMQG/AUFG di perseguire "von Pseudowissenschaft unterfütterte transphobe Agenda" (un programma transfobico sostenuto da pseudoscienza) e di diffondere "transfeindliche Beiträge" (contributi transfobici). ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    Comunicato del Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa

    Berna (ots) - Il Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della stampa prende atto con preoccupazione dell'imminente votazione popolare sulla cosiddetta "Iniziativa per il dimezzamento". L'eventuale approvazione dell'iniziativa avrebbe conseguenze negative di ampia portata, non solo per il servizio pubblico mediatico della Svizzera multilingue, ma anche per ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:00

    Reclamo contro "Neue Zürcher Zeitung" respinto

    Berna (ots) - Parti: Frank und Patrik Riklin c. "Neue Zürcher Zeitung" Tema: Illustrazioni Reclamo respinto Riassunto Il 2 settembre 2024 il quotidiano "NZZ" ha pubblicato un commento dedicato all'impatto della disinformazione russa sulla Svizzera. Il testo era illustrato da una fotografia dell'agenzia Keystone-SDA, nella quale erano raffigurate una panchina da parco segata a metà e una panchina intatta. La didascalia ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren