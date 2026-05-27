La famiglia Cornaro prende il controllo completo di Cornèr Banca SA
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Lugano (ots)
La famiglia Cornaro, erede del fondatore della banca Dr. Vittorio Cornaro, ha acquisito la quota del 19.6% fino ad oggi detenuta dalla famiglia Piotrkowski-Dollfus passando quindi dall'80.1% al 99.7%. La famiglia fondatrice assume così il pieno controllo di Cornèr Banca.
Con l'acquisizione della quota minoritaria detenuta dalla famiglia Piotrkowski-Dollfus, storici azionisti del gruppo, la famiglia Cornaro ribadisce il proprio impegno a favore della continuità. Da tre generazioni alla guida del Gruppo Cornèr, guarda con fiducia al futuro della banca, che il prossimo anno celebrerà il 75° di fondazione.
L'operazione è soggetta all'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA nonché delle altre autorità di vigilanza estere competenti alle quali il gruppo è sottoposto e dovrebbe essere completata nei prossimi mesi.
A proposito del Gruppo Cornèr
Il Gruppo Cornèr è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca universale ed è stato fondato nel 1952 a Lugano, la terza piazza finanziaria più importante della Confederazione Elvetica, dopo Zurigo e Ginevra. I servizi e i prodotti destinati alla Clientela coprono l'intera gamma dell'offerta bancaria tradizionale, con una specializzazione più specifica nei settori del Private Banking, del finanziamento, delle carte di pagamento Visa, Mastercard e Diners Club (Cornèrcard) e del trading online (Cornèrtrader), attività sulle quali poggia lo sviluppo del Gruppo Cornèr. Il Gruppo Cornèr è composto dalla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano, dalle succursali di Chiasso, Ginevra, Locarno, Zurigo e Guernsey, dalle affiliate Cornèr Bank (Overseas) Limited, Cornèr Europe SA, Finpromotion SA e Allegra Vermögensverwaltungs AG.
Informazioni su cornergroup.ch
Contatto:
Cornèr Group, Eva Maria Cioffi, Head of Corporate Communication // media@corner.ch