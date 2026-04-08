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Risultato d'esercizio 2025: lieve perdita in seguito alla trasformazione

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Berna (ots)

Nel 2025 la SSR chiude con un ricavo d'esercizio di 1,56 miliardi di franchi e una perdita di 2,9 milioni. Il risultato negativo è riconducibile a due fattori: da un lato, un calo dei proventi d'esercizio, dovuto principalmente a minori entrate dal canone e a una flessione dei proventi pubblicitari; dall'altro, un aumento dei costi operativi legati agli accantonamenti per ristrutturazioni connessi al progetto di trasformazione Enavant. La soppressione di 248 posti a tempo pieno ha tuttavia consentito una sensibile diminuzione dei costi salariali. La fruizione dei contenuti SSR rimane elevata e continua a spostarsi verso i canali digitali.

Il 2025 è stato caratterizzato da grandi eventi di rilevanza nazionale, tra cui l'Eurovision Song Contest (ESC) a Basilea, i Campionati europei di calcio femminile (UEFA Women's EURO) in Svizzera e la Festa federale di lotta svizzera e giochi alpestri (ESAF) a Mollis. La SSR ha garantito una copertura completai, offrendo al pubblico esperienze memorabili. I dati d'ascolto lo confermano: in media 965'000 persone hanno seguito le quattro partite della nazionale svizzera durante i Campionati europei di calcio femminile, il che corrisponde a una quota di mercato del 59,1% in prima serata. La discesa del Lauberhorn ha raggiunto in media 1'221'000 spettatrici e spettatori, con una quota di mercato del 77,5%. Nel complesso, la SSR raggiunge il proprio pubblico in tutte le lingue e in tutte le regioni, comprese le fasce più giovani. L'utilizzo dei canali SSR rimane elevato: l'81% della popolazione a partire dai 15 anni utilizza almeno una volta alla settimana le offerte della SSR alla radio, in televisione, sul web, tramite le app e sui social media.

Il 2025 si è svolto all'insegna del progetto Enavant. Nell'ambito di questa trasformazione aziendale, la SSR adotta nuove strutture e processi, rafforza la collaborazione tra le regioni e si allinea in modo coerente all'evoluzione delle esigenze del pubblico. Parallelamente, sono state avviate anche misure di riduzione dei costi per far fronte alla diminuzione del canone per le economie domestiche decisa dal Consiglio federale a partire dal 2027.

Calo dei proventi commerciali compensato dai grandi eventi

Nel 2025 la SSR ha chiuso l'anno con un ricavo d'esercizio di 1,56 miliardi di franchi e una perdita di 2,9 milioni di franchi. Rispetto al 2024, i proventi derivanti dal canone sono diminuiti di 33,4 milioni di franchi e i ricavi pubblicitari di 4,1 milioni di franchi. Il calo dei proventi è stato in parte compensato, nell'anno in esame, dalle entrate di sponsorizzazione legate ai grandi eventi sportivi e all'Eurovision Song Contest. I proventi da programmi, invece, sono aumentati di 7 milioni di franchi rispetto all'anno precedente - grazie tra l'altro a maggiori entrate dai diritti di ritrasmissione - portando la crescita complessiva dei ricavi commerciali a 3,1 milioni di franchi. Anche gli altri ricavi d'esercizio hanno registrato una forte crescita pari a 26,8 milioni di franchi, riconducibile alle prestazioni legate alla trasmissione dell'Eurovision Song Contest e in parte a una plusvalenza da vendita immobiliare.

Riduzione dei costi salariali e dell'organico

Gli oneri di esercizio sono aumentati di 11,4 milioni di franchi rispetto all'anno precedente, principalmente a causa degli accantonamenti per ristrutturazioni legati alla trasformazione aziendale. Al netto di questi effetti, si osserva tuttavia una riduzione della base dei costi: i costi salariali effettivi sono diminuiti di 15,6 milioni di franchi, grazie a una riduzione duratura dell'organico di 248 FTE (-4,3%). Con accantonamenti pari a 49,7 milioni di franchi a carico del conto annuale 2025, i costi del piano sociale legati alle ulteriori soppressioni di posti previste entro il 2029 sono già stati contabilizzati e non graveranno più sui risultati futuri. Questi accantonamenti spiegano anche perché i costi del personale, nonostante la diminuzione dei costi salariali, siano aumentati complessivamente di 23 milioni di franchi. In questo modo, la SSR crea un margine di manovra per misure orientate al futuro nell'ambito della trasformazione in corso.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali hanno raggiunto i 105,3 milioni di franchi, ossia 5,9 milioni in più rispetto al 2024. Gli ammortamenti si sono attestati a 74 milioni di franchi, con un aumento di 0,5 milioni di franchi rispetto all'anno precedente. La nuova sede della RTS nel campus dell'EPFL a Ecublens sta entrando gradualmente in funzione, mentre la ristrutturazione della sede della RSI a Comano procede secondo i piani. Grazie a una strategia immobiliare rigorosa, la SSR ottimizza le proprie sedi nell'ambito della trasformazione, riduce le superfici e diminuisce così i costi. Inoltre, la vendita dell'edificio della RSI a Lugano-Besso ha generato un utile superiore a 10 milioni di franchi.

Prospettive

Per il 2026 sono attese entrate stabili dal canone, poiché la riduzione a 312 franchi per economia domestica entrerà in vigore solo a partire dal 2027, mentre l'80% delle imprese soggette all'IVA ne sarà esentato. Un'ulteriore riduzione del canone per le economie domestiche a 300 franchi è prevista a partire dal 2029.

L'attuale contesto mediatico resta inoltre esposto a rischi, in particolare a causa di un mercato pubblicitario fragile, caratterizzato da un'elevata volatilità e da uno spostamento verso piattaforme terze. Quest'anno, tuttavia, sono in programma due grandi eventi sportivi - i Giochi olimpici invernali e i Campionati mondiali di calcio FIFA - che sosterranno puntualmente il settore commerciale.

Con Enavant, la SSR si allinea strategicamente all'evoluzione delle esigenze del pubblico, si adatta a un quadro finanziario più ristretto e garantisce un servizio pubblico di elevata qualità. Nel 2026/2027, la priorità sarà l'attuazione rigorosa del progetto di trasformazione, al fine di ridurre i costi e garantire la sostenibilità futura.

Il rapporto di gestione della SSR sarà pubblicato a fine aprile 2026.