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Air France präsentiert die neue La Première-Lounge am Flughafen Paris-Charles de Gaulle

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Air France präsentiert die neue La Première-Lounge am Flughafen Paris-Charles de Gaulle

Diesen Sommer gestaltet Air France das La Première-Lounge-Erlebnis am Flughafen Paris-Charles de Gaulle neu und bietet ihren Kundinnen und Kunden noch mehr Privatsphäre und Komfort. Der neu gestaltete Bereich fügt sich nahtlos in das exklusive Flughafenerlebnis für La Première-Gäste sowie in die neuen Suiten an Bord ein und markiert einen weiteren Meilenstein in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Premium-Angebots der Fluggesellschaft.

Die La Première-Lounge im Terminal 2E des Flughafens Paris-Charles de Gaulle verkörpert das Versprechen eines aussergewöhnlichen Reiseerlebnisses und vermittelt den Gästen bereits bei ihrer Ankunft das Gefühl einer exklusiven Reise. Mit gehobener Gastronomie sowie Bereichen zum Entspannen, für Wellness-Behandlungen und zum Arbeiten ist jedes Detail darauf ausgerichtet, jeden Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Der gemeinsam mit MARKS Bandimage neu gestaltete Bereich erstreckt sich über mehr als 1'000 m² und wurde konzipiert, um jedem Gast mehr Privatsphäre und Komfort zu bieten. Er ergänzt das im Sommer 2024 eingeführte neue «La Première»-Flughafenerlebnis sowie die neuen La Première-Suiten an Bord ausgewählter Boeing 777-300ER-Flugzeuge. Durch die Kombination aus grosszügigen, einladenden Räumen, warmen Materialien und einer sorgfältig gestalteten Beleuchtung trägt jedes Detail dazu bei, eine elegante und zugleich intime Atmosphäre zu schaffen.

Die La Première-Lounge – ein aussergewöhnliches Reiseerlebnis

Bereits am Eingang der Lounge werden Gäste durch den charakteristischen Raumduft der Fluggesellschaft empfangen. Kreiert wurde der Raumduft mit dem Namen AF001 von Francis Kurkdjian, dem französischen Meisterparfümeur und künstlerischem Leiter von Maison Francis Kurkdjian.

Im Herzen der Lounge vereint der neu gestaltete Speisebereich die Atmosphäre eines eleganten Speisesaals mit einem hohen Mass an Privatsphäre. Dieser gemütliche und helle Raum bietet ein umfassendes Speiseerlebnis mit Tischservice und wurde 2025 von Skytrax als «Best First Class Lounge Dining Experience» ausgezeichnet. Das Menü wurde von Alain Ducasse und seinem Team zusammengestellt und zelebriert das Beste der französischen Haute Cuisine. Die Gäste können die berühmten Coquillettes des Küchenchefs mit Schinken und schwarzem Trüffel, köstliche saisonale vegetarische Gerichte sowie den legendären Rum- und Armagnac-Baba geniessen, der in Monte Carlo berühmt wurde. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Weinen, Champagnern und Grand Crus, die von den Teams von Alain Ducasse sorgfältig ausgewählt wurden.

Auch der grosszügige Loungebereich wurde neu gestaltet und wirkt nun noch wärmer und persönlicher. Die neuen Möbel verbinden Komfort und Eleganz, darunter der ikonische «Ribbon»-Sessel des französischen Designers Pierre Paulin. Grosszügige Sessel, gemütliche Sofas sowie geschickt platzierte Nischen und Trennwände gliedern den Raum und schaffen so individuelle Rückzugsorte. Eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Bildern unterstreicht zudem die Geschichte und Identität der Fluggesellschaft.

Die Lounge verfügt ausserdem über einen grosszügigen Sisley-Spa-Bereich – eine wegweisende französische Marke im Bereich der Phytokosmetik. Um das Wellness-Erlebnis auszubauen, wurde ein zweiter Behandlungsraum eingerichtet. Vor dem Abflug oder zwischen zwei Flügen können Gäste aus verschiedenen, auf ihre Aufenthaltsdauer abgestimmten Behandlungen wählen und das Know-how der französischen Phytokosmetik-Marke Sisley geniessen.

Auch der Entspannungsbereich wurde komplett neu gestaltet und ist nun eine wahre Oase der Ruhe innerhalb der Lounge. Neue Einzelräume mit Tagesbetten, Bettdecken und weichen Kissen laden Gäste zu einer Auszeit ein. Ergänzt wird das Angebot durch einen neuen Arbeitsbereich mit einer privaten Nische für Telefonate und vertrauliche Gespräche.

Alle sechs Monate präsentiert Air France in der La Première-Lounge ein neues bedeutendes Kunstwerk renommierter Künstlerinnen und Künstler. Zur Wiedereröffnung der Lounge können Gäste den «Wonder Block» des französischen Künstlers Jean-Michel Othoniel bewundern. Das Kunstwerk in den Farbtönen Bernstein und Indischrosa erinnert an eine Wand, eine Säule oder ein Totem und verbindet monumentale Präsenz mit filigraner Raffinesse.

Private Suiten direkt neben der Lounge

Für maximale Privatsphäre vor dem Flug oder während eines Zwischenstopps können La Première-Gäste exklusive, 45 m² grosse Suiten direkt neben der Lounge reservieren. Seit ihrer Einführung im Sommer 2024 stehen drei Suiten zur Verfügung, von denen zwei auf Wunsch miteinander verbunden werden können.

Jede Suite verfügt über ein grosszügiges Wohnzimmer, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Badezimmer sowie eine gemütliche Aussenterrasse. Ausgewählte Kunstwerke verleihen auch den Suiten eine besondere Atmosphäre. Bei ihrer Ankunft werden die Gäste mit Champagner und Kaviar von Sturia begrüsst. Diese Suiten sind als private Rückzugsorte konzipiert und ermöglichen es den Gästen zudem, das von Alain Ducasse und seinem Team kreierte Menü in absoluter Privatsphäre zu geniessen.

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