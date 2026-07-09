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Ein Nachmittag, acht Spitzenrestaurants: «Hamburgs Sterne» by OPEN MOUTH geht in die dritte Runde

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Ein Nachmittag, acht Spitzenrestaurants: «Hamburgs Sterne» by OPEN MOUTH geht in die dritte Runde

Hamburg, 9. Juli 2026 – Wenn sich acht der besten Köchinnen und Köche Hamburgs für einen Nachmittag eine Küche teilen, entsteht ein kulinarisches Erlebnis, das Seltenheitswert hat. Am 6. September 2026 kehrt «Hamburgs Sterne» by OPEN MOUTH zurück und lädt erstmals in das TABLE DOT im Herzen der Stadt ein. Zum dritten Mal bringt das Format die Sternegastronomie der Hansestadt zusammen und macht Fine Dining in entspannter Atmosphäre erlebbar.

Was als gemeinsame Initiative engagierter Spitzenköchinnen und Spitzenköche begann, hat sich zu einem festen Höhepunkt im Hamburger Genusskalender entwickelt. Statt klassischer Menüabfolge erwartet die Gäste bei den «Hamburgs Sternen» im September eine offene Küchenparty, bei der aussergewöhnliche Gerichte auf entspannte Atmosphäre treffen. Die Köchinnen und Köche servieren ihre Kreationen persönlich, kommen mit den Gästen ins Gespräch und geben Einblicke in ihre Philosophie und ihr Handwerk.

«Hamburgs Sterne bringt die Leidenschaft und Kreativität der Hamburger Spitzengastronomie an einem Nachmittag zusammen. Gemeinsam zeigen wir, was unsere Stadt auszeichnet: aussergewöhnliche Qualität, kreative Küche und vor allem ein Miteinander, das unsere Gastronomieszene besonders macht», sagt Initiator Maurizio Oster, Küchenchef des Restaurants ZEIK.

Von 14.00 bis 18.30 Uhr laden am Sonntag, den 6. September, acht ausgezeichnete Restaurants zu einer kulinarischen Entdeckungsreise durch die Hamburger Spitzenküche in die neue Location TABLE DOT in der Neustadt ein. Die Gäste erwarten neun kulinarische Kreationen, ergänzt durch ein Amuse-Bouche, Champagner zur Begrüssung, ausgewählte Weinbegleitungen sowie weitere Getränke während der gesamten Veranstaltung.

Im dritten Jahr der Veranstaltung sind mit dabei:

100/200 Kitchen und GLORIE (Thomas Imbusch & Sophie Lehmann): Radikale Regionalität, kompromisslose Handwerkskunst und ein konsequenter Fokus auf Nachhaltigkeit.

(Thomas Imbusch & Sophie Lehmann): Radikale Regionalität, kompromisslose Handwerkskunst und ein konsequenter Fokus auf Nachhaltigkeit. Hæbel (Malte Heinrich & Simon Sauter): Kreative Küche mit französischer Handschrift und norddeutschem Charakter.

(Malte Heinrich & Simon Sauter): Kreative Küche mit französischer Handschrift und norddeutschem Charakter. Heimatjuwel (Marcel Görke): Regional, saisonal und nachhaltig interpretiert.

(Marcel Görke): Regional, saisonal und nachhaltig interpretiert. Koer (Paul Decker): Casual Fine Dining mit modernen Aromen und kreativen Kompositionen.

(Paul Decker): Casual Fine Dining mit modernen Aromen und kreativen Kompositionen. Lakeside im The Fontenay (Julian Stowasser): Mutige Kombinationen, feine Leichtigkeit und grosse geschmackliche Tiefe.

(Julian Stowasser): Mutige Kombinationen, feine Leichtigkeit und grosse geschmackliche Tiefe. Petit Amour (Eike Iken): Französische Kochkunst mit eleganten Aromen und klarer Handschrift.

(Eike Iken): Französische Kochkunst mit eleganten Aromen und klarer Handschrift. ZEIK (Maurizio Oster): Reduzierte, regionale Küche mit viel Präzision und Charakter.

Mit dem Umzug ins TABLE DOT in der Willy-Brandt-Strasse erhält «Hamburgs Sterne» einen neuen Rahmen. Die moderne Location schafft Raum für Begegnungen zwischen Gästen und Spitzenköchinnen und Spitzenköche, und unterstreicht damit den offenen Charakter der Veranstaltung.

Hamburg behauptet seinen Spitzenplatz in der deutschen Spitzengastronomie

Die dritte Ausgabe von «Hamburgs Sterne» findet in einem Jahr statt, das Hamburgs kulinarische Spitzenstellung erneut bestätigt. Bei der Michelin-Sterne-Verleihung 2026 im letzten Monat verteidigte die Hansestadt mit insgesamt 16 Sternerestaurants ihre Position als einer der führenden Fine-Dining-Standorte Deutschlands. Mit dem ARC erhielt die Stadt zudem ein neues Sternerestaurant. Die Drei-Sterne-Restaurants Haerlin und The Table by Kevin Fehling behaupteten ebenso ihre Spitzenposition wie die Zwei-Sterne-Häuser 100/200 Kitchen und Lakeside im Hotel Fontenay. Acht Michelin-ausgezeichnete Restaurants gestalten das kulinarische Programm von «Hamburgs Sterne» und spiegeln damit die aussergewöhnliche Qualität der Hamburger Gastronomieszene wider.

OPEN MOUTH: Hamburgs Bühne für Foodkultur

«Hamburgs Sterne» ist Teil von OPEN MOUTH, der kulinarischen Initiative von Hamburg Tourismus. Das ganzjährige Programm macht Hamburgs Foodkultur erlebbar und bringt Menschen über gutes Essen, regionale Produkte und internationale Küchen zusammen. Mit Veranstaltungen wie «Hamburgs Sterne» zeigt OPEN MOUTH die Vielfalt einer Stadt, die sich als eine der spannendsten Genussdestinationen Europas etabliert hat.

Mehr Hamburg

Viele weitere Hamburg-Tipps zum Download oder direkt aus dem Web unter folgenden Links:

Internetseite: www.hamburg-tourismus.de

Hamburg CARD: www.hamburg-tourismus.de/card

Veranstaltungskalender: www.hamburg-tourism.de/veranstaltungen

Hamburg App: https://www.hamburg-tourism.de/buchen/hamburg-card/app-hamburg-erleben-und-sparen/

Weitere Informationen für die Medien

Weiterführende Informationen unter: www.marketing.hamburg.de/de/hamburg-medien-service/tourismus-kultur/kulinarik-in-hamburg

Medieninformationen zu Hamburg: www.mediarelations.hamburg.de/

Allgemeine Fotos, Videos und Footage zu Hamburg: www.mediaserver.hamburg.de/

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