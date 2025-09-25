LID Pressecorner

«Lea und Ben bei den Mutterkühen» – zu Gast an der OLMA

Medienmitteilung von Mutterkuh Schweiz vom 25.09.2025

Der beliebte Erlebnisweg «Lea und Ben bei den Mutterkühen» gastiert dieses Jahr für einen Tag an der OLMA. Anlässlich des Fleischrindertages, am 10. Oktober, können Gross und Klein bei den Zuschauerplätzen rund um die Arena mit Spiel und Spass etwas über die Mutterkuhhaltung lernen.

Seit 2021 hat der von Mutterkuh Schweiz initiierte Erlebnisweg «Lea und Ben bei den Mutterkühen» bereits an verschiedenen Orten in der Deutsch- und Westschweiz Halt gemacht. In Lenzburg / AG gastiert er noch bis Ende Oktober 2025. Auch in Luthern Bad / LU und Saignelégier / JU beendet er die Saison 2025 am 31. Oktober. Wobei er an diesen beiden Standorten ab 1. April bzw. 20. Mai 2026 wieder offen sein wird. Bereits am 1. März 2026 öffnet der «neueste» Erlebnisweg in Freienstein / ZH (zwischen Bülach und Winterthur) seine «Tore». Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website www.mutterkuh-schweiz.ch.

Bevor sich «Lea und Ben» – zumindest auf dem Erlebnisweg – in die Winterpause verabschieden, gastieren sie mit verschiedenen Posten einen Tag an der OLMA. Für alle, die Lust haben, spielerisch mehr über die Mutterkuhhaltung und spezifisch zum Thema «Wandern und Mutterkühe» zu erfahren, sei der Tag der Fleischrinder, am 10. Oktober, wärmstens empfohlen. Fachpersonen werden den Besucherinnen und Besuchern 1:1 vorführen, dass es sich lohnt, Mutterkühe auf der Weide weiträumig zu umgehen, den Hund an die kurze Leine zu nehmen und die Kälbchen – seien sie noch so süss – nicht zu streicheln.

Folgendes Arena-Programm erwartet Sie:

09.00 – 14.45 Erlebnisweg Parcours rund um die Arena

10.30 – 11.00 Präsentation der Fleischrinder und Wissenswertes zum Thema «Mutterkuh und Wanderer – miteinander und nebeneinander»

11.00 – 11.30 Low stress stockmanship und Roping-Show (Arbeit mit Rindern ab Pferd)

11.30 – 12.00 Musikgesellschaft Fihuspa

12.30 – 14.00 OLMA-Fleischrinder-Auktion

14.00 – 14.45 Präsentation der Fleischrinder und Wissenswertes zum Thema «Mutterkuh und Wanderer – miteinander und nebeneinander»

14.45 – 15.15 Low stress stockmanship und Roping-Show (Arbeit mit Rindern ab Pferd)

15.30 – 16.00 Musikgesellschaft Fihuspa

16.00 – 16.30 Schweinerennen

Bildlegende:

Bild «Kuhglockenspiel»

Das heiss begehrte Kuhglockenspiel wird auch an der OLMA lautmalerisch für Aufmerksamkeit sorgen. (Foto: Mutterkuh Schweiz)

Kontakt:

Karin Zimmerli, Kommunikation Mutterkuh Schweiz, 056 462 33 84, karin.zimmerli@mutterkuh.ch