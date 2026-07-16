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Menuhin Festival Gstaad: David Garrett vereint bei Benefizkonzert legendäre Stradivari- und Guarneri-Geigen

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Weltpremiere beim Menuhin Festival Gstaad: David Garrett

vereint legendäre Stradivari- und Guarneri-Geigen

Gstaad, 16. Juli 2026 – Das Menuhin Festival Gstaad präsentiert am Sonntag, 26. Juli 2026, eine musikalische Weltpremiere: Unter dem Titel «Masters of Sound – A Charity Concert hosted by David Garrett & The Del Gesù Club» werden einige der kostbarsten und berühmtesten Violinen der Musikgeschichte erstmals gemeinsam in einem Konzert zu erleben sein. Kuratiert und moderiert wird der Abend von Stargeiger David Garrett.

Neben seiner internationalen Karriere als Solist beschäftigt sich David Garrett seit vielen Jahren intensiv mit der Geschichte und dem Erhalt historischer Violinen. Mit der Gründung des Del Gesù Club initiierte er eine Plattform, die bedeutende Instrumente, ihre Besitzerinnen und Besitzer sowie führende Musikerinnen und Musiker zusammenführt. Zum fünfjährigen Bestehen des Clubs findet in Gstaad erstmals ein öffentliches Konzert dieser Art statt. Gemeinsam mit ausgewählten Mitgliedern des Del Gesù Club gestaltet David Garrett einen Abend, der einige der bedeutendsten historischen Violinen der Welt in den Mittelpunkt stellt. Neben der aussergewöhnlichen Klangvielfalt der Instrumente erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mehr über die Geschichte dieser Meisterwerke und ihrer Interpretinnen und Interpreten. Der Erlös aus dem Ticketverkauf kommt der Menuhin Festival String Academy zugute.

Rahmenprogramm: The Summit

Vor dem Konzert greift The Summit, das neue Forum des Menuhin Festival Gstaad für Dialog zwischen Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft, als Thema historische Streichinstrumente auf. Unter dem Titel «Cultural Heritage – The Case of Historical Violins» spricht Marco Malagodi, Professor für Musikwissenschaft an der Universität Pavia und Scientific Director des Arvedi Laboratory in Cremona, über den kulturellen, wissenschaftlichen und historischen Wert der berühmtesten Violinen der Welt. Das Panel findet am 26. Juli nachmittags als Teil der Summit Session IV im Grand Chalet Balthus in Rossinière statt und ergänzt das Konzert am Abend um einen vertiefenden Fokus auf das Erbe des italienischen Geigenbaus.

S pezielles Angebot für Konzertbesucherinnen und -besucher unter 25

Um auch der nächsten Generation den Zugang zu diesem Benefizkonzert zu ermöglichen, stellt das Menuhin Festival Gstaad ein U25-Ticketkontingent zur Verfügung. Diese Tickets sind derzeit die einzigen noch verfügbaren Eintrittskarten für die Veranstaltung.

U25-Tickets kosten CHF 30 und können mit Altersnachweis via E-Mail an tickets@menuhin.ch bestellt werden.

Medienkontakt für Rückfragen: Menuhin Festival Gstaad Larissa Thut Davidson Head of Sales, Marketing & Communication Tel +41 33 748 83 38 Direkt +41 33 748 83 34 ld@menuhin.ch menuhin.ch