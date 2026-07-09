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Flying Blue mit vier Auszeichnungen bei den Freddie Awards 2026 geehrt

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Flying Blue mit vier Auszeichnungen bei den Freddie Awards 2026 geehrt

Nachdem Flying Blue, das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe, von Point.me bereits zum zweiten Mal in Folge zum weltweit besten Treueprogramm gekürt worden war, konnte es nun auch bei den Freddie Awards 2026 überzeugen. Die Freddie Awards gelten als der globale Massstab für Treueprogramme in der Reisebranche. Flying Blue gewann vier bedeutende Auszeichnungen, darunter die Auszeichnung «Programm des Jahres» für die Region Europa/Afrika.

Jedes Jahr werden bei den Freddie Awards die besten Treueprogramme von Fluggesellschaften und Hotels weltweit ausgezeichnet. In der Region Europa/Afrika belegte Flying Blue in den folgenden Kategorien den ersten und zweiten Platz:

Programm des Jahres

Bestes Elite-Programm

Beste Einlösemöglichkeiten

Bester Kundenservice

Beste Werbeaktion – Silbermedaille für die Kampagne «Seit 20 Jahren verwandeln wir Meilen in Erinnerungen»

Diese Auszeichnung ist besonders bedeutsam, da sie auf den Stimmen der Reisenden basiert. Im Jahr 2026 nahmen mehr als 4.2 Millionen Vielfliegende an der Abstimmung für die Freddie Awards teil – eine Rekordzahl, die sowohl die Glaubwürdigkeit als auch die internationale Reichweite dieser Auszeichnungen unterstreicht.

In einem hart umkämpften Markt festigt dieser Erfolg die Position von Flying Blue als führendes europäisches Vielfliegerprogramm und spiegelt das Engagement der Air France-KLM-Gruppe wider, Innovation und Kundenerlebnis in den Mittelpunkt ihrer Treuestrategie zu stellen.

Diese Dynamik zeigt sich in einer Reihe kürzlich gestarteter Initiativen, die darauf abzielen, Flying Blue noch stärker in den Alltag seiner Mitgliederschaft zu integrieren. Dazu gehört unter anderem ein neues Angebot, das im Rahmen der Partnerschaft mit Apple entwickelt wurde und es Flying-Blue-Mitgliedern nun ermöglicht, beim Kauf ausgewählter Apple-Geräte Meilen zu sammeln und diese für zukünftige Einkäufe oder Erlebnisse einzulösen. Insgesamt bestehen mittlerweile mehr als 100 kommerzielle Partnerschaften mit führenden Marken wie Uber, Booking und der SNCF (französische Staatsbahn), was die starke Weiterentwicklung des Programms unterstreicht.

Über Flying Blue

Flying Blue ist das Vielfliegerprogramm der Air France KLM-Gruppe. Es wurde 2005 ins Leben gerufen und ermöglicht mehr als 30 Millionen Mitgliedern weltweit zahlreiche Vorteile und Prämien, indem sie Meilen bei verschiedenen Fluggesellschaften, kommerziellen und Finanzpartnern sammeln und einlösen können. Flying Blue unterstützt seine Mitglieder auf ihren Reisen und im Alltag. Ob für einen Kurzurlaub in der Nähe ihres Wohnortes oder eine Reise ans andere Ende der Welt – Flying Blue ist immer dabei, um jeden Moment zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Über Air France-KLM

Die Air France-KLM-Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer starken europäischen Basis, dessen Hauptgeschäftsfelder die Passagier- und Frachtbeförderung sowie die Wartung von Luftfahrzeugen sind.

Air France-KLM ist eine führende Akteurin im internationalen Flugverkehr ab Europa. Sie bietet ihrer Kundschaft Zugang zu einem weltweiten Streckennetz mit über 320 Destinationen, das Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia hauptsächlich von ihren Drehkreuzen in Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Amsterdam-Schiphol aus anfliegt.

Flying Blue ist das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe mit mehr als 30 Millionen Mitgliedern. Zusammen mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic betreibt Air France-KLM das grösste transatlantische Joint Venture mit mehr als 375 täglichen Flügen. Air France-KLM ist auch Mitglied der SkyTeam-Allianz, die 19 Fluggesellschaften umfasst und die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Fluggästen in ihrem globalen Netzwerk ein nahtloses Reiseerlebnis auf jeder Etappe der Reise zu bieten.

Die Air France-KLM-Gruppe ist seit 20 Jahren als Branchenführerin im Bereich der nachhaltigen Entwicklung anerkannt und ist entschlossen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Luftfahrt zu beschleunigen.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch