Kunstmuseum St.Gallen

Einmalige Performance mit der argentinischen Künstlerin Elena Dahn

LOK-Performance Day mit Elena Dahn

24. Januar 2026 ab 13 Uhr, Lokremise St.Gallen

Die LOK wird zur Bühne eines besonderen Experiments: Die argentinische Künstlerin Elena Dahn präsentiert gemeinsam mit Mitgliedern der Tanzkompanie St.Gallen eine Performance rund um die eigens dafür geschaffenen Latexinstallationen. Deren fragile Häute bilden eine bewegte Landschaft, in der Körper, Raum und Material aufeinandertreffen. Dazu zeigt das Kinok ein von der Künstlerin zusammengestelltes Filmprogramm. So wird die Lokremise zu einem lebendigen Ort interdisziplinärer Begegnung von Kunst, Tanz und Film.

Dahn belebt die Kunstzone mit drei Performances, die mit Materie, Raum und Körper spielen. Dafür konzipiert die Künstlerin raumspezifische Latexinstallationen, die, einmal aktiviert, mehr als blosse Kulisse sind. In ihren Performances erforscht Dahn die materiellen Bedingungen und symbolischen Bedeutungen von Latex – einem Material, das die Schwelle zwischen Verletzlichkeit und Stärke relativiert und zugleich die Erfahrung von innerer und äusserer Körperwahrnehmung verschiebt. Begleitet wird Dahn von Coco de Windt und Ifigenia Toumpeki, Mitglieder der Tanzkompanie St.Gallen. Geduld und Kraft bestimmen die präzisen Bewegungen der Performenden, durch die transformatorische und identitäre Prozesse sichtbar werden.

Das anschliessende Filmprogramm im Kinok setzt Dahns Performances in einen thematischen Dialog mit nationalen und internationalen Positionen. Gezeigt werden unter anderem Filme wie Paul Maheke, Seeking After the Fully Grown Dancer *Deep Within*, 2016, Trisha Brown & Elaine Summers, Walking on the Wall, 1971 und Heidi Bucher, Bodyshells, 1972. Die filmische Kontextualisierung eröffnet einen erweiterten Blick auf die Beziehungen zwischen Performance und Objekten. Der Performance Day bietet eine einzigartige Gelegenheit, zentrale Themen der Kunst – Materialität und Raum, Bewegung und Tanz, Körper und Transformation – vertiefend zu reflektieren.

Beim abschliessenden Apéro gibt Dahn Einblicke in ihren künstlerischen Prozess während eines informellen Q&A mit Kurator Gianni Jetzer.

Der LOK-Performance Day ist ein gemeinsames Projekt von Konzert und Theater St.Gallen, Kinok, Brasserie LOK und Kunstmuseum St.Gallen, mit Unterstützung der Stiftung Lokremise St.Gallen.

Zum Programm:

Performance: 13-14 Uhr – Tickets sind über Eventfrog erhältlich

Filmprogramm: 14.30-16 Uhr – Tickets sind über Kinok erhältlich

Apéro mit der Künstlerin: 16-17 Uhr

Medienrundgang:

Der Medienrundgang mit der Künstlerin Elena Dahn und dem Direktor Gianni Jetzer findet am Donnerstag, 22. Januar 2026 um 11 Uhr in der LOK by Kunstmuseum St.Gallen statt. Bitte melden Sie sich unter kommunikation@kunstmuseumsg.ch an.

Pressekontakt: kommunikation@kunstmuseumsg.ch

Nadine Sakotic Kunstmuseum St.Gallen, Leitung Kommunikation, T +41 71 242 06 84

www.kunstmuseumsg.ch