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Air France präsentiert in ihren Langstrecken-Lounges am Flughafen Paris-Charles de Gaulle neue kulinarische Kreationen von Yves Camdeborde

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Air France präsentiert in ihren Langstrecken-Lounges am Flughafen Paris-Charles de Gaulle neue kulinarische Kreationen von Yves Camdeborde

Air France verfeinert das kulinarische Erlebnis in ihren Langstrecken-Lounges am Flughafen Paris-Charles de Gaulle mit neuen kulinarischen Kreationen von Chefkoch Yves Camdeborde. Camdeborde gilt als Ikone der französischen Gastroszene und als Pionier der Bistronomie.

Die Lounges von Air France sind wahre Oasen der Ruhe im Herzen des Flughafens und sie zelebrieren die französische Küche auf Basis eines konsequenten Engagements für eine nachhaltigere Gastronomie. In einladenden Räumlichkeiten, die von Pariser Brasserien und Cafés inspiriert sind, wechselt die Speisekarte im Laufe des Tages und bietet klassische französische Spezialitäten.

In ihren Langstrecken-Lounges im Terminal 2E, in den Hallen K, L und M am Flughafen Paris-Charles de Gaulle, hat die Fluggesellschaft ihr Angebot an Mittag- und Abendessen verfeinert. Die Gäste können neu eine Auswahl an Gerichten geniessen, die der französische Küchenchef Yves Camdeborde kreiert hat. Diese werden regelmässig saisonal angepasst. Entstanden sind sie in Zusammenarbeit mit Sodexo Live!, dem weltweit führenden Hospitality-Anbieter, der in über 180 Flughafen-Lounges weltweit tätig ist. Die Speisekarte präsentiert sich ganz in der Handschrift des Küchenchefs: herzhaft, einfach und authentisch. Diesen Monat auf dem Menu: Freilandhuhn mit kandierter Zitrone, serviert mit Ratatouille oder Sellerie-Kuchen mit Kabeljau, Seehecht und geräucherter Forelle. Die Auswahl erweitert eine cremige Lasagne mit Spinat, Mozzarella und Walnüssen, garniert mit Champignons und gerösteten Pastinaken.

«Das kulinarische Angebot einer Lounge muss den Bedürfnissen der Gäste in jeder Reisesituation entsprechen – unabhängig davon, ob diese kurz oder lang unterwegs sind. Um allen Anforderungen gerecht zu werden, habe ich für die Kundinnen und Kunden von Air France Gerichte kreiert, die im Vorbeigehen genauso genossen werden können wie in aller Ruhe. Die Küche ist authentisch, in unseren Regionen verwurzelt und von der Arbeit unserer lokalen Produzentinnen und Produzenten geprägt», erklärt Yves Camdeborde.

Als Dessert bietet Air France ihrer Kundschaft ausserdem eine Schokoladen-Haselnuss-Komposition von Lenôtre an. Die intensiv schokoladige Kreation setzt sich aus einer delikaten Schokoladenmousse, einem Kakaobiskuitboden und knusprigem Blätterteig zusammen.

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Über Yves Camdeborde

Yves Camdeborde ist ein führender Vertreter der zeitgenössischen französischen Gastronomie und der Erfinder der Bistronomie. Er revolutionierte die Restaurantlandschaft in Frankreich, indem er die hohen Standards der Haute Cuisine mit der herzlichen, unprätentiösen Atmosphäre von Bistros verband. Camdeborde engagiert sich leidenschaftlich für eine lebendige und authentische Küche, geprägt von einer tiefen Liebe zu den regionalen Erzeugnissen Frankreichs und ihren Produzenten, vom Respekt vor den Jahreszeiten und von der Freude, gutes Essen zu teilen. Er ist davon überzeugt, dass einfache, alltägliche Zutaten genauso viele Emotionen hervorrufen können wie erlesene – vorausgesetzt, sie werden mit Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Liebe zubereitet. Weit über seine eigenen Restaurants hinaus hat er eine ganze Generation beeinflusst und den Weg für eine Küche geebnet, die freier, zugänglicher und entschieden menschlicher ist.

Über Air France

Air France repräsentiert Frankreich seit 1933 mit Stolz weltweit. Air France ist in den Bereichen Passagierbeförderung, Frachttransport und Flugzeugwartung tätig und eine wichtige Akteurin im Luftverkehr. Mehr als 40'000 Mitarbeitende setzen sich täglich dafür ein, der Kundschaft ein einzigartiges Reiseerlebnis zu bieten.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia bilden die Air France-KLM-Gruppe. Die Gruppe setzt auf ihre leistungsstarken Drehkreuze in Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol, um ein umfangreiches internationales Streckennetz anzubieten. Ihr Vielfliegerprogramm Flying Blue hat über 30 Millionen Mitglieder. Air France und KLM sind Mitglieder der SkyTeam-Allianz, der insgesamt 19 Fluggesellschaften angehören.

Air France engagiert sich konsequent für die Reduzierung ihres CO2-Fussabdrucks, indem sie ihre Flotte modernisiert, verstärkt nachhaltige Flugkraftstoffe einsetzt und auf operative Massnahmen (z.B. Öko-Pilotierung) und Intermodalität setzt. Die Air France-KLM-Gruppe fliegt mit einer Flotte von über 500 Flugzeugen mehr als 300 Ziele weltweit an.

Medienstelle Air France-KLM Schweiz c/o Panta Rhei PR AG Weinbergstrasse 81 CH-8006 Zürich +41 (0)44 365 20 20 airfrance-klm@pantarhei.ch