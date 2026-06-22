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KLM gewinnt den APEX Award für den besten Kabinenservice

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KLM gewinnt den APEX Award für den besten Kabinenservice

KLM wurde bei den APEX Best™ Awards 2026 zum Gewinner in der Kategorie „Bester Kabinenservice“ in Europa gekürt. Die Auszeichnung ist besonders aussagekräftig, denn sie basiert auf den Bewertungen von Passagieren und spiegelt ihre persönlichen Erfahrungen an Bord wider.

„Wir sind bei KLM bestrebt, jede Reise zu etwas Besonderem zu machen. Das Kabinenpersonal von KLM heisst die Reisenden an Bord herzlich willkommen und schenkt ihnen persönliche Aufmerksamkeit, damit sie sich unterwegs mit KLM wie zu Hause fühlen. Der APEX Award für den besten Kabinenservice in Europa ist eine grossartige Anerkennung für unser Kabinenpersonal. Die Auszeichnung basiert ausschliesslich auf Passagierbewertungen und zeigt, dass die Kundinnen und Kunden unseren Service schätzen“, sagt Bas Gerressen, Executive Vice President KLM Inflight Services.

Die APEX Best™ Awards werden auf der Grundlage von über einer Million Passagierbewertungen vergeben. Die Reisenden bewerten ihr Flugerlebnis in den folgenden fünf Kategorien: Sitzkomfort, Bordservice, Speisen und Getränke, Unterhaltungsangebot und WLAN.

Über KLM Royal Dutch Airlines

Seit 106 Jahren verbindet KLM Menschen miteinander und mit der Welt. Jedes Jahr entscheiden sich Millionen von Kundinnen und Kunden für KLM – sei es für Geschäftsreisen, Ferienreisen, Besuche bei Freundinnen und Freunden oder der Familie, ein Auslandsstudium und vieles mehr. Das KLM-Streckennetz mit über 160 Zielen verbindet die Niederlande mit allen wichtigen Wirtschaftsregionen der Welt und ist ein starker Wirtschaftsmotor. Gleichzeitig will KLM sauberer, leiser und effizienter fliegen. Jeden Tag unternimmt die Airline im Grossen und Kleinen Schritte, um dieses Ziel zu erreichen und auch in den kommenden Jahrhunderten eine grossartige Fluggesellschaft für die Kundschaft zu bleiben.

KLM Royal Dutch Airlines ist Teil der Air France-KLM-Gruppe und Mitglied der globalen SkyTeam-Allianz. Weitere Informationen über KLM finden Sie unter klm.ch, KLM Newsroom, Facebook, Instagram oder LinkedIn.

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