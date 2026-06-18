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Start in den Alpkultur-Sommer an der Lenk

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Start in den Alpkultur-Sommer an der Lenk

Dieser Tage läutet das Simmental den Alpsommer ein. Bei der traditionellen «Zügleten» ziehen die Älpler mit ihrem Vieh vom Tal auf die Alpen der Umgebung. Gleichzeitig startet an der Lenk im Simmental der Alpkultur-Sommer. Auf Erlebniswanderungen, beim Besuch eines Jodelkurses oder einer Alpkäserei können Gäste ursprüngliches alpines Brauchtum erleben.

Wer im Simmental unterwegs ist, begegnet ihr auf Schritt und Tritt: Bis heute ist die Alpkultur hier ein lebendiger Teil des Alltags. Im Kontakt mit Menschen, beim Kennenlernen ortstypischer Traditionen oder beim Geniessen regionaler Produkte treffen Gäste auf eine Lebensweise, welche die Region im Berner Oberland seit Jahrhunderten prägt.

Vielstimmige Alpkultur: auf den Spuren der Jodelkunst

Die Bandbreite der Alpkultur reicht von der traditionellen Alpwirtschaft und der berühmten Simmentaler Kuh über die Architektur und das Kunsthandwerk bis zu kulinarischen Spezialitäten und Musik. Musikalisch nimmt insbesondere das Jodeln Gäste an der Lenk für sich ein. Seit 2025 gehört das Jodeln zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. An der Lenk ist der Volksgesang fest im kulturellen Selbstverständnis verankert, wobei sich Gäste der traditionsreichen Gesangsart wortwörtlich auf verschiedenen Wegen annähern können: Der jetzt wieder offene Jodlerweg St. Stephan vermittelt auf einer 7,7 Kilometer langen Rundwanderung an acht interaktiven Stationen Hintergründe zu den Ursprüngen sowie Wissenswertes zur Technik und Vielfalt des Jodelns. Wer selbst gesanglich aktiv werden möchte, hat dazu am 7. Juli und 11. August 2026 in Lenk Gelegenheit: In den neuen Jodel-Crashkursen können sowohl Einsteiger:innen als auch erfahrene Sänger:innen die Freude am Jodeln entdecken und zu einem beherzten «Naturjutz» ansetzen. Bekannt ist das Simmental auch für seine Scherenschnittkunst. Interessierte haben in Ateliers und Workshops Gelegenheit, mehr über die Geschichte des Scherenschnitts zu erfahren und das filigrane Handwerk selbst zu erlernen.

Wandern an der Lenk: nicht nur landschaftlich ein Genuss

Im Sommer lässt sich die Vielfalt der Alpkultur an der Lenk auf zahlreichen Wandertouren und Erlebniswanderungen entdecken. Über 600 Kilometer Wanderwege führen vorbei an Wasserfällen, Bergseen, Alpbetrieben und Aussichtspunkten. Unterwegs warten nebst Sehenswürdigkeiten wie den «Siebenbrunnen» – den sieben Quellen der Simme –, dem über 100 Meter hohen Iffigfall oder dem Höhenrundweg «Gryden» weitere Naturerlebnisse, die Einblicke in die alpine Lebenswelt vermitteln. Die Berglandwirtschaft, wie sie bis heute in ihrer ursprünglichen Form in Sennhütten und auf Alpen betrieben wird, prägt diese imposante Kulisse seit vielen Jahrhunderten mit. Vielerorts dürfen Besucher:innen den Sennen und Älplerfamilien bei der Käseherstellung über die Schulter schauen und die vor Ort hergestellten Spezialitäten selbst kosten. Überhaupt ist die regionale Kulinarik eng mit der Alpwirtschaft verbunden. Neben Alp- und Hobelkäse entstehen in der Region zahlreiche weitere Produkte wie Trockenfleisch, Kräutertees oder das Simmentaler Bier, das sich in den vergangenen Jahren als regionales Qualitätsprodukt national etabliert hat. Auf einigen Alpen und Bauernhöfen können Gäste zudem nicht nur übernachten, sondern auch selbst mitanpacken.

Kein gewöhnliches Nutztier: eine Kuh als Botschafterin des Simmentals

Sie gilt als robust, langlebig und perfekt an das Leben in alpinen Bergregionen angepasst und ist nicht erst seit der berühmten Milka-Werbung mit der lilafarbenen Kuh «Adelheid» ein Star: Die Simmentaler Kuh ist untrennbar mit der Alpkultur verbunden. Man begegnet ihr auf Alpen und Bauernhöfen, entlang der Wanderwege oder bei traditionellen Alpabfahrten und Älplerfesten. Über 50 Millionen der weiss-rot oder weiss-gelb gefleckten Kühe mit der typischen weissen Kopfzeichnung sind heute in über 40 Ländern Botschafterinnen des Simmentals. Eine mit der Simmentaler Kuh und der Geschichte des Tals eng verknüpfte Tradition der Alpkultur beleuchtet der (Ober-)Simmentaler Hausweg. Er führt vorbei an prächtigen, mit kunstvollen Holzschnitzereien, bemalten Fassaden und reich verzierten Giebeln geschmückten Bauernhäusern. Sie wurden mehrheitlich im 17. bis 19. Jahrhundert erbaut und zeugen vom grossen Reichtum, den die Zucht und der Export der Simmentaler Kühe früh in das Bergtal brachten.

Der Höhepunkt des Alpsommers: Alpabfahrten und Älplerfest

Ein Höhepunkt der Alpkultur steht im Spätsommer und Herbst an: Bei den traditionellen Alpabfahrten kehren festlich mit Blumen, Treicheln und Glocken geschmückte Kühe nach rund 80 Tagen Alpsommer zurück ins Tal. Beobachten lässt sich das farbenprächtige Schauspiel der Alpabfahrt in St. Stephan Anfang oder Mitte September. Ein weiterer Fixpunkt im Kalender ist das jährliche Älplerfest mit Älplerzmorge an der Lenk, das am 10. und 11. Oktober 2026 stattfindet. Im Stundentakt ziehen bei der «Zügleten» geschmückte Kühe durchs Dorfzentrum. Festbesucherinnen und -besucher können auf dem Buremärit Produkte und Handwerk aus der Region entdecken und unter allen Kühen die schönste zur «Miss Lenk» wählen. Das Älplerzmorge mit regionalen Spezialitäten markiert am Sonntag den Abschluss des Festwochenendes und des diesjährigen Alpkultur-Sommers.

Weitere Informationen:

lenk-simmental.ch / alpkultur.ch

Alpkultur-Highlights 2026

13. Juni bis 18. Oktober, St. Stephan: « Jodlerweg» – interaktiver Rundwanderweg mit Einblicken in Ursprünge, Technik und Vielfalt des Jodelns.

28. Juni bis 3. Juli 2026, Lenk: Mehrtägige botanische Kräuterwanderung zu Siebenbrunnen, Simmenfällen, Iffigfall, Gryden und Hohberg

7. Juli und 11. August 2026, Lenk: Jodel-Crashkurs für Einsteiger:innen und Singbegeisterte

Ganzer Sommer, Alp Unter Albrist: Einblick in den Alltag und die Käseherstellung auf der Alp

Mitte Juni bis Mitte Oktober 2026, täglich, Stockhorn: AlpKultur® Kulinarik-Trail: Wanderung mit Degustation regionaler Produkte

Anfang/Mitte September: Alpabfahrt St. Stephan

10./11. Oktober 2026, Lenk: Älplerfest mit Zügleten und Buremärit, Älplerzmorge am Folgetag

17. Oktober 2026, Lenk: Gründungsschau mit 300 Tieren

Medienkontakt: Lenk-Simmental Tourismus Volker Herzog, stv. Geschäftsführer Tel. +41 79 925 7330, v.herzog@lenk-simmental.ch lenk-simmental.ch/medien