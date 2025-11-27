Fürstentum Liechtenstein

Aktualisierung des Inventars der Naturvorrangflächen

Vaduz (ots)

Die Regierung hat an ihrer Sitzung von Dienstag, 25. November 2025, die Aktualisierung des Inventars der Naturvorrangflächen zur Kenntnis genommen und das Amt für Umwelt mit der amtlichen Kundmachung sowie mit der Publikation im Geodatenportal beauftragt. Mit der Aktualisierung wird ein zentraler Schritt zur Erhaltung wertvoller Lebensräume und zur Förderung der Biodiversität in Liechtenstein vollzogen.

Das Inventar bildet eine wissenschaftlich fundierte Grundlage zur Erfassung und Beschreibung schützenswerter Landschaften, Lebensräume, Naturdenkmäler und Waldstandorte. Es dient u.a. als behördenverbindliches Instrument bei der Interessenabwägung im Rahmen von Eingriffen in Natur und Landschaft und unterstützt die Umsetzung des Aktionsplans Biodiversität 2030+, z.B. beim Aufbau einer Grünen Infrastruktur.