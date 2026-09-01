Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo accolto contro RSI

Berna (ots)

Parti: X. c. RSI

Tema: Ricerca della verità / Omissione di informazioni / Fonti dell'informazione / Rettifica

Reclamo accolto

Riassunto:

Il Consiglio svizzero della stampa ha accolto il reclamo contro la RSI per un servizio andato in onda l'8 novembre 2024 al Telegiornale delle 20 e riguardante gli scontri avvenuti ad Amsterdam a margine della partita di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv.

Il nodo centrale del reclamo riguarda la ricostruzione dei fatti offerta dal servizio, incentrato sulla narrazione di un attacco antisemita ai danni di tifosi israeliani. Secondo il reclamante, l'emittente avrebbe taciuto una parte essenziale della vicenda: le provocazioni da parte dei sostenitori del Maccabi nei giorni precedenti e durante la partita. Elementi che, se considerati, avrebbero restituito un quadro diverso: quello di violenze reciproche legate al conflitto di Gaza, e non di un'aggressione unilaterale a sfondo antisemita.

Il Consiglio svizzero della stampa riconosce che le informazioni disponibili quel giorno erano in parte lacunose, confuse, a tratti persino contraddittorie. Tuttavia, anche alla luce di quanto riferito da altre testate svizzere ed estere, è giunto alla conclusione che vi fossero elementi sufficienti per presentare un quadro corretto degli avvenimenti. La RSI non li ha utilizzati, offrendo così una rappresentazione parziale e fuorviante che risulta non conforme ai principi deontologici, in particolare per quanto riguarda la ricerca della verità e l'omissione di informazioni rilevanti.

Il Consiglio svizzero della stampa ha inoltre censurato l'uso, non verificato, di un video che ritraeva in realtà tifosi del Maccabi aggredire un residente (e non il contrario, come lasciato intendere), oltre alla mancata rettifica tempestiva dell'errore.

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