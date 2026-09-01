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Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo accolto contro "Inside Paradeplatz"

Berna (ots)

Parti: Rosenwasser c. "Inside Paradeplatz"

Tema: Dignità umana / Discriminazione

Reclamo accolto

Riassunto:

Nell'articolo "Anna Rosenwasser: Ha ke Ahnig" (Anna Rosenwasser: non ne ha idea), pubblicato su "Inside Paradeplatz", l'autore riprende ampiamente precedenti dichiarazioni della Consigliera nazionale Anna Rosenwasser sulla propria taglia di reggiseno e le collega a un bilancio negativo del suo operato parlamentare. Il suo operato politico sarebbe di scarso rilievo. Al contempo, l'autore formula commenti denigratori sul suo seno: "Rosenwasser trägt schwer an ihnen. 80D seien ihre Masse, klagt sie. Das ist sehr voluminös. lm Autosport wären das 400 PS." ("Rosenwasser ne porta il peso. La sua taglia sarebbe una 80D, si lamenta. È una misura molto abbondante. Nell'automobilismo equivarrebbe a 400 cavalli.")

"Inside Paradeplatz" difende questa scelta sostenendo che le personalità pubbliche debbano tollerare critiche aspre e che tali affermazioni servano a fornire una valutazione incisiva del suo lavoro.

Il Consiglio della stampa rileva che sono ammesse critiche aspre nei confronti delle personalità politiche. Non è tuttavia ammissibile ridurre una persona alle sue caratteristiche fisiche quando queste non apportano alcuna informazione utile alla valutazione del suo operato.

È quanto accade in questo caso: l'ampio spazio dedicato alle dimensioni del seno non presenta alcun nesso oggettivo con l'esercizio del mandato di Rosenwasser. L'articolo viola pertanto il divieto di discriminazione.

Presa di posizione 22/2026

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

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