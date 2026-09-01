Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo respinto contro "Wiler Nachrichten"

Berna (ots)

Parti: X. c. "Wiler Nachrichten"

Tema: Omissione di informazioni importanti / Dignità umana / Discriminazione

Reclamo respinto

Riassunto

Il settimanale "Wiler Nachrichten" ha pubblicato un articolo d'opinione del suo editore Christoph Blocher, nel quale racconta le sue esperienze e il suo rapporto con l'Africa, che afferma di aver visitato più volte. Partendo da quanto ha vissuto di persona durante quei viaggi, passa poi a trattare il modo in cui gli "africani" si rapportano alla "tecnologia moderna", agli aiuti allo sviluppo e alla migrazione, formulando diverse affermazioni generalizzanti.

Contro l'articolo d'opinione è stato presentato un reclamo al Consiglio svizzero della stampa. Il reclamante ha sostenuto, fra le altre cose, che il contributo violasse la dignità umana e fosse discriminatorio. A suo avviso, il contributo rafforzava rappresentazioni stereotipate e sminuiva le capacità e la dignità delle persone africane.

Nel caso specifico, il Consiglio della stampa ha esaminato se e in che misura valutazioni denigratorie e generalizzanti contenute in un commento rientrino nella libertà di commento o violino il divieto di discriminazione. Secondo la sua prassi consolidata e più volte confermata, il Consiglio della stampa ritiene che tale divieto di discriminazione sia violato solo quando le espressioni denigratorie rivolte a un gruppo o a un individuo raggiungono una determinata soglia di intensità. Ha ritenuto che l'articolo d'opinione non violasse, di stretta misura, il Codice. È giunto a questa conclusione anche tenendo conto del fatto che la difesa del diritto alla libertà di espressione rientra tra i compiti principali del Consiglio della stampa.

Presa di posizione 21/2026