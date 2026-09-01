PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Meldungen
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa

Reclamo parzialmente accolto contro "Swissinfo"

Berna (ots)

Parti: Schnell c. "Swissinfo"

Tema: Verità / Dovere di ascolto in caso di addebiti gravi / Identificazione

Reclamo parzialmente accolto

Riassunto

Nell'estate del 2024 "Swissinfo" ha pubblicato un articolo in tedesco e in inglese sul caso Magnitski, uno scandalo di riciclaggio di denaro russo di portata internazionale nel quale anche la Svizzera ha svolto un ruolo importante. Al centro dell'articolo vi è l'accusa secondo cui le autorità svizzere - in particolare il Ministero pubblico della Confederazione - avrebbero condotto in modo inadeguato le indagini sul riciclaggio di denaro russo. Tra gli attori importanti presi in esame figura anche l'esperto di Russia consultato dal Ministero pubblico della Confederazione. Quest'ultimo era stato condannato nel 2019 per accettazione di vantaggi legati alla propria funzione, essendosi lasciato invitare a costose battute di caccia in Russia. Nell'articolo viene indicato con nome e cognome e gli vengono mossi gravi addebiti. Nel settembre del 2024 ha presentato un reclamo al Consiglio svizzero della stampa. Ha contestato la menzione del suo nome, sostenendo di non essere stato confrontato con i gravi addebiti mossi nell'articolo e di non aver quindi avuto la possibilità di prendere posizione.

Il Consiglio della stampa accoglie in parte il reclamo. La menzione del suo nome era giustificata dal prevalente interesse pubblico, trattandosi di una persona che ricopriva una funzione centrale e che, con il proprio comportamento in un importante caso di portata internazionale, aveva gettato una cattiva luce sulla Svizzera. Per chiarire i gravi addebiti, "Swissinfo" si è limitata a un solo tentativo di contatto via e-mail e non ha compiuto altri tentativi per ottenere una presa di posizione dal reclamante. In questo caso ha pertanto violato l'obbligo di audizione in caso di gravi addebiti.

Presa di posizione 23/2026

Contatto:

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
Segretariato
Casella postale
3000 Berna 8
+41 (0)77 405 43 37
media@presserat.ch
www.presserat.ch

Alle Meldungen
Folgen
Keine Story von Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Meldungen: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Weitere Meldungen: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa
Alle Meldungen Alle
  • 01.09.2026 – 09:00

    Reclamo accolto contro "Inside Paradeplatz"

    Berna (ots) - Parti: Rosenwasser c. "Inside Paradeplatz" Tema: Dignità umana / Discriminazione Reclamo accolto Riassunto: Nell'articolo "Anna Rosenwasser: Ha ke Ahnig" (Anna Rosenwasser: non ne ha idea), pubblicato su "Inside Paradeplatz", l'autore riprende ampiamente precedenti dichiarazioni della Consigliera nazionale Anna Rosenwasser sulla propria taglia di reggiseno e le collega a un bilancio negativo del suo operato ...

    mehr
  • 01.09.2026 – 09:00

    Reclamo respinto contro "Wiler Nachrichten"

    Berna (ots) - Parti: X. c. "Wiler Nachrichten" Tema: Omissione di informazioni importanti / Dignità umana / Discriminazione Reclamo respinto Riassunto Il settimanale "Wiler Nachrichten" ha pubblicato un articolo d'opinione del suo editore Christoph Blocher, nel quale racconta le sue esperienze e il suo rapporto con l'Africa, che afferma di aver visitato più volte. Partendo da quanto ha vissuto di persona durante quei ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 08:00

    Bernard Maissen nuovo Presidente della fondazione "Consiglio svizzero della stampa"

    Berna (ots) - All'inizio di giugno 2026 il Consiglio di fondazione della Fondazione "Consiglio svizzero della stampa" ha eletto Bernard Maissen nuovo presidente del Consiglio di fondazione. L'ex direttore dell'Ufficio federale delle comunicazioni succede a Daniel Hitzig, che si è dimesso all'inizio di maggio. In qualità di giornalista ed ex direttore dell'UFCOM, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren