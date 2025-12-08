Debrunner Koenig Gruppe

Il gruppo Debrunner Koenig rileva l'attività della Locher Bewehrungen AG e rafforza la sua presenza sul mercato

St. Gallen (ots)

Il 1° gennaio 2026 il gruppo Debrunner Koenig rileverà l'attività dell'azienda Locher Bewehrungen AG con sede a San Gallo. Grazie a questa operazione i clienti beneficeranno di una maggiore capacità operativa.

Con l'acquisizione dell'attività della Locher Bewehrungen AG il 1° gennaio 2026, il gruppo Debrunner Koenig, attivo a livello nazionale e ben consolidato nel settore delle armature, rafforza la propria posizione nella Svizzera orientale. L'azienda sta ampliando in modo strategico l'offerta di servizi e prodotti destinati a costruttori e ingegneri.

La Locher Bewehrungen AG, così come Debrunner Koenig, è un'azienda radicata nella regione di San Gallo e vanta una lunga esperienza nella tecnica d'armatura. "Metteremo a frutto la vicinanza al territorio e le competenze nello sviluppare soluzioni su misura di Locher Bewehrungen e del gruppo Debrunner Koenig", spiega Mitja Schulz, CEO di Debrunner Koenig, in merito all'acquisizione.

Gruppo Debrunner Koenig

Il gruppo Debrunner Koenig con sede principale a San Gallo è parte del gruppo internazionale Klöckner & Co SE. Fondato nel 1755, opera come competente partner commerciale B2B e fornitore di servizi sul mercato nazionale. È attivo in quattro settori commerciali. Il settore "Armature" fornisce acciai da armatura, tecnica d'armatura e accessori, "Acciaio & metalli" e "Metall Service" servono il mercato con materie prime e semilavorati, il settore "Prodotti tecnici" soddisfa altre richieste del mercato della nostra clientela dell'edilizia, dell'industria e dell'artigianato.

Il gruppo conta circa 1350 collaboratori ed è presente in tutta la Svizzera con circa 40 sedi. Inoltre dispone di magazzini centrali e regionali, punti vendita, sedi su tutto il territorio nazionale e di efficienti centri di assistenza.

Gruppo Debrunner Koenig

Settore Armature: Debrunner Acifer Bewehrungen AG, Debrunner Bewehrungstechnik AG, BEWETEC AG

Settore Acciaio & metalli: Debrunner Acifer AG

Settore Metal Service: Debrunner Metallservice AG

Settore Prodotti tecnici: Debrunner Acifer AG, PC-Tech SA, Müller Wüst AG