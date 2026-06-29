IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Comunità d'interesse per la formazione in ambito finanziario IAF

Cambiamenti nel CdA

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Zurigo (ots)

L'Assemblea generale della Comunità d'interesse per la formazione in ambito finanziario IAF ha eletto Ozan Kaya come nuovo presidente del suo CdA. Ozan Kaya fa parte del CdA dell'IAF da parecchio tempo, e ha avuto modo di mettere a disposizione il suo know-how in materia di formazione, organizzazione degli esami e certificazione in qualità di responsabile dell'HKV Aarau.

Marco Baur, membro del CdA dell'IAF dal 2007 e presidente dal 2009, ha deciso di non ricandidarsi e lasciare il testimone alla guida dell'associazione d'esame e certificazione IAF. Tuttavia, questo giurista e mediatore continuerà a dare supporto all'IAF con le sue conoscenze e la sua esperienza in veste di Legal Counsel delle commissioni per la garanzia della qualità (CGQ) IAF.

Reto Spring si è dimesso a marzo 2026 dalla carica di presidente dell'Associazione svizzera dei pianificatori finanziari (FPVS) e ha quindi abbandonato il CdA dell'IAF in occasione dell'Assemblea generale 2026.

Inoltre, l'Assemblea generale di quest'anno ha eletto tre nuovi membri del Consiglio di amministrazione dell'IAF: Yücel Muslu (Raiffeisen) succede a Reto Spring come nuovo Presidente della FPVS. Inoltre, Vanja Babic (Helvetia Assicurazioni Svizzera) e Marc Parmentier (AXA Svizzera) sono stati eletti nuovi membri del CdA dell'IAF.

Tutti gli altri membri del CdA sono stati confermati all'interno del comitato direttivo, composto attualmente da Ozan Kaya, presidente (HKV Aarau), Roland Gassmann, Finanze (Connect & Advice), Michael Kessler, delegato per la Romandia (Retraites Populaires) e Vanja Babic (Helvetia Assicurazioni Svizzera), Thierry Equey (ACA Association des Courtiers en Assurances), Simon Estermann (UBS), Claudia Munz (Swiss Life, Swiss Life Select), Yücel Muslu (FPVS, Raiffeisen), Marc Parmentier (AXA Svizzera) e Tarik Pulver (Mobiliare).

L'IAF ringrazia di cuore i membri uscenti Marco Baur e Reto Spring per il loro impegno e augura loro ogni bene. Inoltre si congratula vivamente con il nuovo presidente e con i membri del Comitato direttivo nuovi e rieletti, augurando loro il massimo in termini di soddisfazione e successo.

L'IAF in breve

La Comunità d'interesse per la formazione in ambito finanziario (IAF) è un'organizzazione del mondo del lavoro riconosciuta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi della Legge sulla formazione professionale. È sostenuta da imprese e associazioni del settore dei servizi finanziari, in particolare da associazioni di categoria e professionali. Uno dei punti di forza dei titoli di studio dell'IAF è il forte riferimento alla pratica e l'applicabilità diretta nel lavoro di consulenza alla clientela. Tra i diplomi più noti dell'IAF figurano quelli di "Consulente finanziario/a diplomato/a IAF", "Consulente finanziario/a con attestato professionale federale" ed "Esperto/a finanziario/a per PMI con diploma federale". Dalla sua fondazione nel 1996, l'IAF ha certificato oltre 13'000 persone che hanno superato gli esami. www.iaf.ch - www.iaf.ch/attualita/attualita/